송가인과 안성훈이 '신상출시 편스토랑'에 출연한다. / 사진=텐아시아DB

송가인과 안성훈이 '신상출시 편스토랑'에 출연한다. / 사진제공=KBS

가수 안성훈이 15년 동안 인연을 이어온 송가인에게 고마운 마음을 전한다.15일 방송되는 KBS2 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')에서는 송가인이 안성훈의 집을 방문하는 모습이 공개된다. 두 사람은 가수 데뷔 전 연습생 시절부터 알고 지낸 사이로 오랜 시간 서로의 활동을 응원해 왔다.이날 송가인은 혼자 생활하는 안성훈의 집을 둘러보며 잔소리를 쏟아낸다. 집안 곳곳을 살피며 거침없이 이야기하는 송가인의 모습에 출연진은 "친남매 같다", "누나 잔소리는 들어야 한다"며 웃는다.안성훈은 송가인을 위해 직접 음식을 준비한다. 자신만의 특별한 메뉴를 선보인 데 이어 송가인의 스태프들에게도 음식을 챙겨준다. 송가인이 맛있게 식사하는 모습을 지켜보던 그는 "오랜만에 잘 먹는 거 보니 정말 기분이 좋다"며 만족해한다.두 사람의 인연은 15년 전으로 거슬러 올라간다. 안성훈은 트로트 경연 프로그램에 도전하고 우승까지 차지하는 과정에서 송가인의 영향이 컸다고 밝힌다. 특히 "첫 정산 받자마자 부모님과 가인 누나의 선물을 샀다"고 털어놓는다.송가인과 안성훈이 출연하는 '편스토랑'은 이날 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr