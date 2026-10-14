정재광이 '나를 충전해줘'에서 열연했다. / 사진제공=넷플릭스

정재광이 '나를 충전해줘'에서 열연했다. / 사진제공=넷플릭스

배우 정재광이 넷플릭스 시리즈 '나를 충전해줘'에서 재벌 3세로 변신했다.지난 9일 공개된 '나를 충전해줘'에서 정재광은 TS그룹의 후계자 자리를 노리는 최도윤 역을 맡았다. 최도윤은 자신감 넘치고 제멋대로 행동하는 인물이지만 사촌 백호랑(김영광 분) 앞에서는 열등감과 경쟁심을 감추지 못하는 캐릭터다.극 초반 최도윤은 백호랑과 사사건건 충돌하며 대립했다. 상대의 행동에 예민하게 반응하고 끊임없이 견제하는 모습에서는 인정받고 싶어 하는 욕구가 엿보였다. 정재광은 날카로운 말투와 표정으로 최도윤의 까칠한 성격을 표현했다.한설희(신도현 분)와의 관계에서는 다른 모습을 보였다. 오랫동안 한설희를 짝사랑해 온 최도윤은 마음을 얻기 위해 적극적으로 다가갔지만 한설희가 백호랑에게 관심을 보이자 질투심을 드러냈다. 정재광은 사랑을 이루고 싶은 마음과 뜻대로 되지 않는 현실 사이에서 흔들리는 인물의 감정을 그려냈다.이러한 갈등은 극 후반 후계자 자리를 둘러싼 경쟁으로 이어졌다. 최도윤은 자신을 향한 주변의 평가와 백호랑에 대한 열등감 속에서 TS그룹의 후계자가 되려는 욕망을 키웠다. 목표를 이루기 위해 위험한 선택까지 감행했지만 끝내 백호랑과의 비교에서 벗어나지 못했다.정재광은 최도윤이 처한 상황에 따라 달라지는 감정을 표현하는 데 집중했다. 사촌을 향한 경쟁심과 한설희를 향한 애정, 인정받고 싶은 욕구가 맞물리면서 인물의 행동에도 변화가 생겼다. 특히 어린 시절부터 이어진 백호랑과의 관계를 바탕으로 최도윤의 선택에 설득력을 더했다.한편 정재광이 출연한 '나를 충전해줘'는 넷플릭스에서 전 회차 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr