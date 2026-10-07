곽튜브가 '전현무계획4'에 오랜만에 모습을 비췄다. / 사진=텐아시아DB

곽튜브가 '전현무계획4'에 오랜만에 모습을 비췄다. / 사진제공=MBN·채널S

방송인 곽튜브가 전현무, 이준과 함께 울산을 찾는다.9일 방송되는 MBN·채널S '전현무계획4' 15회에서는 전현무, 곽튜브, 이준의 울산 먹방 여행이 공개된다. 앞서 곽튜브는 개인 스케줄로 2주 연속 녹화에 불참하며 자리를 비웠다. 이번 방송에서는 다시 전현무와 호흡을 맞추며 울산 곳곳을 찾는다.두 사람은 첫 번째 메뉴로 돼지국밥을 선택한다. 조선소 직원들이 자주 찾는 노포를 방문해 수육과 국밥을 맛본 뒤 이날 함께할 게스트를 만나러 향한다.게스트의 정체는 이준이었다. 곽튜브가 전현무의 힌트에도 이준을 맞히지 못하자 이준은 "얘는 다 아는 앤데, 카메라만 켜지면 모르는 척한다"고 말한다. 이어 전현무는 "오늘 준이는 나랑 같이 하는 '디스이즈 현무로드' 홍보 차 왔다"고 덧붙인다.세 사람은 이후 고(故) 정주영 현대그룹 명예회장이 즐겨 찾았던 것으로 알려진 만두 가게를 방문한다. 1976년부터 영업을 이어온 곳으로, 사장은 이들이 들어서자 "일단 카메라는 끄세요"라며 촬영을 제지한다.이어 "우리는 방송 출연을 안 한다. 그동안 섭외 전화 온 것 다 안 받았다"고 말해 세 사람을 당황하게 한다. 앞서 촬영 섭외를 거절당했던 경험을 떠올린 곽튜브 역시 상황을 지켜본다. 세 사람이 식당의 허락을 받아 촬영을 이어갈 수 있을지는 본 방송에서 공개된다.'전현무계획4'는 9일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr