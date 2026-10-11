'청담국제고등학교'가 새로운 주연진과 함께 세계관을 확장한다./사진제공=각 소속사

'청담국제고등학교'가 새로운 주연진과 함께 세계관을 확장한다./사진제공=각 소속사

'청담국제고등학교'가 새로운 주연진과 함께 세계관을 확장한다.새 드라마 '청담국제고등학교: 로열캠프'는 2027년 공개를 목표로 촬영에 돌입한다. 모두가 선망하는 귀족학교 청담국제고등학교 편입을 위한 '로열캠프'를 배경으로 학생들의 경쟁과 욕망, 그 이면에 감춰진 비밀을 그리는 하이틴 심리 스릴러다.'청담국제고등학교'는 대한민국 최고 귀족학교를 배경으로 학생들의 권력 게임과 계급 갈등을 다룬 작품이다. 시즌1은 국내 넷플릭스 TV 드라마 부문 주간 최고 2위, 일본 ABEMA TV 한류 콘텐츠 부문 1위를 기록했다. 시즌2 역시 국내 넷플릭스 최고 2위, 일본 ABEMA TV '한국-중국 프로그램' 부문 1위에 올랐다.이번 '로열캠프'는 기존 시리즈의 세계관을 이어가면서 새로운 인물과 공간을 내세운다. 청담국제고 편입생 선발을 위해 마련된 특별 캠프에 서류 전형을 통과한 학생들이 입소해 재학생들의 평가를 받는 이야기다. 기존 시리즈에서 다뤘던 계급과 욕망, 가진 자와 가지지 못한 자의 충돌을 폐쇄된 캠프라는 공간으로 옮긴다.홍예지는 하루아침에 모든 것을 빼앗긴 뒤 로열캠프에 뛰어드는 문지원 역을 맡는다. 공부도 잘하고 야무진 성격을 지닌 문지원은 자신의 삶을 뒤흔든 사건을 계기로 복수를 결심한다. 청담국제고 로열캠프에 입성한 뒤 자신을 가로막는 차세미(미연 분)와 대립한다. 홍예지는 KBS2 '환상연가', MBN '세자가 사라졌다' 등에서 주연으로 활약했다.미연은 청담국제고의 새로운 퀸 차세미로 분한다. 태한그룹 외동딸인 차세미는 어린 시절부터 계급과 힘의 논리를 체득한 인물이다. 자신의 자리를 위협하는 문지원이 나타나면서 변화를 맞는다. 미연은 '리플레이: 다시 시작되는 순간', '딜리버리', '어른연습생' 등을 통해 연기 활동을 펼쳐왔다.현석은 재벌 후계자 소이준을 연기한다. 태한그룹의 라이벌 기업 셀홀딩스 장남인 소이준은 뛰어난 두뇌와 상냥한 성격을 갖췄지만 사랑과 우정마저 이해관계로 바라보는 인물이다. 계급에 굴하지 않는 문지원에게 관심을 가지면서 예상하지 못한 변화를 겪는다. CIX 출신인 현석은 '최애의 사원', '스터디그룹2' 등에 출연하며 배우로 활동 영역을 넓히고 있다.김민기는 문지원의 소꿉친구이자 테니스 국가대표 출신 서동화 역을 맡는다. 넉넉하지 않은 환경에서 자란 서동화는 청담국제고 편입을 인생을 바꿀 기회로 여기고 로열캠프에 들어간다. 이후 자신에게 소중한 것들을 지키기 위해 여러 선택의 기로에 놓인다. 김민기는 '태종 이방원', '슈룹', '아름다운 우리 여름', '탄금' 등에 출연했다.특히 이번 작품은 앞선 두 시즌과 달리 주연진을 전면 교체해 눈길을 끈다. 2023년 6월 종영한 시즌1은 이은샘과 레드벨벳 예리가 주연을 맡았으며, 2025년 8월 막을 내린 시즌2에서도 두 사람이 이야기를 이끌었다. '로열캠프'에서는 홍예지와 미연을 중심으로 현석, 김민기가 합류해 새로운 인물 관계를 형성한다.제작진은 "수많은 글로벌 팬을 확보하며 K-하이틴 IP를 대표하는 작품으로 입지를 다진 청담국제고등학교 세계관을 확장한 작품인 만큼, 기존 시리즈의 매력은 이어가면서도 '로열캠프'라는 새로운 무대에서 더욱 치열하고 예측할 수 없는 이야기를 보여드릴 계획"이라고 밝혔다.이어 "홍예지, 미연, 현석, 김민기가 각자의 개성으로 완성할 새로운 캐릭터와 네 배우가 만들어낼 신선한 시너지를 기대해 달라"고 덧붙였다.'청담국제고등학교: 로열캠프'는 '이브', '이상한 과자 가게 전천당' 등을 연출한 박봉섭 감독과 오제라 작가가 의기투합한다. 글로벌 파트너사와의 협력을 바탕으로 투자와 제작, 해외 유통을 연계하는 프로젝트로 2027년 공개를 목표로 한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr