이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '넷플릭스 코리아'

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기안84가 처음에는 김연경이 '대환장 기안장 시즌2'에 오지 않기를 바랐다고 했다.4일 '넷플릭스 코리아' 채널에는 '우리 임직원들이 화가 많이 났어요 | 대환장 기안장 시즌2'라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 기안84와 김연경, 이준호, 카즈하는 그동안 꺼내지 못했던 속마음을 나누는 시간을 가졌다."김연경의 포스에 차마 말하지 못했던 것이 있다면?"이라는 질문이 나오자 기안84는 "나는 처음에는 안 오기를 바랐었다"며 입을 뗐다.이유는 '기안장'의 실세였다. 기안84는 "왜냐면 장이 바뀔 것 같았다. 실세가 바뀔 것 같아서 처음에는 연경이가 안 왔으면 했다"고 했다.김연경의 화려한 이력도 그를 망설이게 했다. 기안84는 "감독도 하지, 레전드 선수지 그러니까 '안 바쁜가?' 이런 생각을 했었다"고 당시를 떠올렸다.막상 함께해 보니 생각은 달라졌다. 기안84는 "그런데 막상 와보니 잘 하더라"며 "단체생활을 많이 해서 그런지 잘 이끌더라. 되게 부하가 되고 싶었다"고 했다.다만 걱정했던 일은 결국 현실이 됐다. 기안84는 "이렇게 될까봐 연경이가 안 오길 바란 것"이라며 "안 좋은 점이 있다면 연경이 때문에 내가 힘이 없어졌다"고 했다.옆에서 지켜본 이준호도 거들었다. 이준호는 "가끔 기안84가 김연경에게 '네가 해라' 이러는 걸 들었다"고 해 기안84의 달라진 위치를 짐작게 했다.한편 '대환장 기안장 시즌2'는 화제성이 88.3% 급상승하며 넷플릭스 1위에 올랐다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr