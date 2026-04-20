사진-=MBC '1등들' 캡처

가수 손승연이 MBC '1등들'에서 최종 우승을 차지했다.지난 19일 방송된 '1등들'에서는 우승자를 가리는 파이널 경연이 진행됐다. 손승연을 포함해 이예준, 허각, 김기태가 결승에 진출한 가운데, 손승연은 모든 역량을 쏟겠다는 각오를 전하며 무대에 올랐다.1차전에서 손승연은 본인이 작사에 참여한 신곡 'Only Tonight'을 선보였다. 삶에 대한 위로를 담은 곡으로, 손승연은 특유의 가창력을 바탕으로 무대를 소화했다. 무대 후 그는 "팝 성향이 강한 곡이라 대중이 낯설어할까 봐 걱정했으나 관객들이 집중해 주셔서 감사했다"고 소회를 밝혔다. 경쟁자였던 이예준은 손승연의 실력에 대해 긍정적인 평가를 남겼다.2라운드에서 손승연은 이승철의 '말리꽃'을 선곡했다. 곡의 감정선을 살린 열창으로 현장 관객들의 호응을 이끌어내며 경연을 마무리했다.최종 우승자로 선정된 손승연은 소감을 밝히며 눈물을 보였다. 그는 "항상 실력을 증명해야 한다는 점이 때로는 부담이 되기도 했으나, 오늘 무대에서 받은 응원은 큰 격려가 됐다"고 전했다. 이어 "오디션 당시에도 울지 않았는데 지난 시간이 파노라마처럼 스쳐 지나간다"며 "이 길을 걷는 것이 틀리지 않았다는 확신을 얻었고, '1등 중의 1등'이라는 타이틀을 소중히 간직하겠다"고 덧붙였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr