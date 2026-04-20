허성태, 편의점 사장 됐다…간헐적 현기증 시달려, '오십프로'서 짠내 열연 예고

허성태가 편의점 사장이 된 조폭 강범룡으로 변신한다.‘21세기 대군부인’ 후속으로 5월 22일 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘오십프로(Fifties Professionals)’ 측은 20일 극과 극 매력으로 눈길을 끄는 허성태(강범룡 역)의 캐릭터컷을 첫 공개했다.‘오십프로’는 평범해 보여도 끗발 좀 날리던 세 남자가 운명에 의해 다시 움직이게 되는 이야기로, 세상에 치이고 몸은 녹슬었을지언정 의리와 본능만은 여전한 인생의 50%를 달려온 진짜 프로들의 짠물 액션 코미디다. 각자 최고의 위치에서 이름을 날리던 세 남자가 ‘그날의 사건’ 이후 외딴섬 영선도로 좌천되고, 10년간 보류된 ‘그날의 진실’을 찾아가는 이야기를 웃프게 담을 예정이다.허성태는 극 중 전설의 조폭에서 지금은 시급도 안 나오는 편의점 사장이 된 강범룡을 맡아 유쾌한 코미디 연기를 선보인다. 강범룡은 뒷골목 시절부터 따르던 황화산(김병옥 분)이 지시한 ‘물건’ 탈환에 실패하고 황화산까지 억울한 누명을 쓰고 수감되자, 옛날 화산파의 영광을 되찾아 줄 ‘물건’을 찾기 위해 호명(신하균 분)을 쫓아 영선도로 향한다. 그리고 그렇게 10년이 흐른다.이 가운데 공개된 스틸 속 허성태는 조폭과 편의점 사장의 극과 극 매력으로 눈길을 끈다. 과거 화산파 2인자였던 강범룡은 시라소니를 능가할 마지막 야인으로 불릴 만큼 거친 비주얼로 살벌한 검은 포스를 물씬 풍기며 시선을 한눈에 사로잡는다.반면 영선도의 편의점 사장 강범룡의 목표는 오직 매출과 성과다. 진상 손님이 나타나도 꿋꿋하게 미소를 유지하며 친절 교과서의 면모를 뽐낸다. 특히 ‘친절한 편의점 상’이라는 타이틀을 위해 질긴 졸음과 간헐적인 현기증에 시달리는 강범룡의 분투가 짠한 웃음을 예고한다.그동안 영화 ‘밀정’, ‘남한산성’, ‘범죄도시’, ‘헌트’는 물론 드라마 ‘오징어 게임’, ‘카지노’ 시리즈 등 작품마다 강렬한 연기로 묵직한 존재감을 보여준 허성태. 특히 ‘오징어 게임’ 속 최강 빌런이자 독보적인 악역 장덕수 캐릭터로 전 세계에 강한 인상을 남긴 바 있어 허성태만의 매력으로 완성된 강범룡 캐릭터에 대한 궁금증을 고조시킨다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr