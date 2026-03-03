사진=김지혜 SNS

개그우먼 김지혜가 예술 새싹을 둔 학부모의 고충을 전했다.김지혜는 지난 2일 자신의 인스타그램 스토리에 "개학 지옥 시작인가요"라는 문구와 함게 여러 장의 사진들을 순차적으로 게재했다.공개된 사진들 속에는 김지혜가 미술 연필 수십 개를 칼로 깎은 모습. 예술 고등학교에 재학 중인 둘째 딸을 위해 기본적인 미술 용품을 세팅하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 배우 정시아도 지난해 MBC 예능 '라디오스타'에 출연해 "예원 학교에서 그림을 전공하고 있는 딸을 위헤 연필 100여 개를 깎는다"고 언급한 바 있다.한편 김지혜는 2005년 코미디언 박준형과 결혼해 슬하에 두 딸을 두고 있다. 최근 첫째 딸이 경희대학교 합격했으며, 둘째 딸은 선화예고에 합격했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr