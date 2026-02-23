사진=텐아시아DB

누에라(NouerA)가 새롭고 감각적인 음악을 예고했다.지난해 데뷔한 누에라는 지난 20일 공식 SNS를 통해 3번째 미니앨범 'POP IT LIKE'('팝 잇 라이크')의 트랙 리스트를 공개하며 컴백 열기를 끌어올렸다. 이번 앨범에는 엑소 레이가 총괄 프로듀싱에 참여한다고 알려졌다.트랙리스트에 따르면 누에라의 3번째 미니앨범에는 동명의 타이틀곡 'POP IT LIKE'를 비롯해 'SILHOUETTE'('실루엣'), 'A-LIST'('에이리스트'), 'WE ARE YOUNG'('위 아 영')까지 총 4곡을 담는다.그동안 시크하고 강렬한 이미지로 확실한 팀 컬러를 구축해 온 누에라는 이번 'POP IT LIKE' 활동을 통해 청량하고 산뜻한 무드로 변신을 시도한다. 트랙리스트 이미지 전반에 담긴 키치한 감성과 수록곡 제목에서 엿보이는 분위기는 누에라가 보여줄 색다른 매력을 더욱 기대하게 만든다.누에라는 향후 콘셉트 포토, 트레일러 영상, 하이라이트 메들리, 뮤직비디오 티저 등 다양한 티징 콘텐츠로 팬들을 찾아간다. 23일부터 공개되는 콘셉트 포토에서는 누에라의 색다른 이미지 변신을 볼 수 있다는 소속사의 귀띔이다. 이에 글로벌 팬들의 관심은 날이 갈수록 뜨거워지고 있다.누에라는 글로벌 무대에서도 활발한 행보를 이어간다. 지난 21일부터 22일(현지 시간)까지 독일 마인츠 HALLE 45에서 열리는 케이팝 공연 'K-POP Revolution' 무대에 오르며 해외 팬들과 만났다. 일본, 중국, 유럽 등 다양한 글로벌 무대에서 존재감을 보여준 누에라의 이번 공연에 대한 기대감 또한 높아지고 있다.누에라는 오는 3월 9일 오후 6시 3번째 미니앨범 'POP IT LIKE'를 발매하고 본격적인 활동에 돌입한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr