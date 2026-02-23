가수 장한음 / 사진 = ES NATION

엠넷 서바이벌 프로그램 '보이즈2 플래닛' 출신 가수 장한음이 데뷔 후 첫 피지컬 앨범을 발매한다.23일 장한음 소속사 ES NATION(이에스네이션)에 따르면 앨범 'DAYDREAM'(데이드림)은 꿈과 현실의 경계에서 마주하는 감정의 순간을 담아낸 총 9곡의 EP로 구성됐다. 특히, 타이틀곡은 익숙함을 넘어선 새로운 사운드와 분위기 연출에 도전해 아티스트로서의 변화를 보여줄 전망이다. 이번 앨범은 장한음이 전곡의 기획은 물론 작사·작곡에 참여해 완성도를 높였다.소속사는 "장한음의 현재와 미래를 동시에 담아낸 첫 피지컬 앨범"이라며 "오랜 시간 기다려준 팬들에게 가장 의미있는 선물이 될 것"이라고 전했다.한편, 장한음은 지난해 12월 MBC 예능 '복면가왕'에 출연해 4살 때부터 드라마 '꽃보다 남자', '넝쿨째 굴러온 당신' 등에 출연해 아역 배우로 활동한 이력을 밝혔다. 174:1의 경쟁률을 뚫고 동아방송예술대학 실용음악부 성악과에 입학한 그는 이후 '보이즈2 플래닛'에 출연해 계급 쟁탈 포지션 배틀에서 보컬 부문 전체 1위를 달성하며 파워 보컬을 입증했다.장한음의 두 번째 EP 앨범 'DAYDREAM'은 3월 30일 발매될 예정이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr