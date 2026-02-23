살림남

방송인 지상렬이 16세 연하 여자친구인 쇼호스트 신보람과의 결혼을 언급했다.지난 21일 방송된 KBS2 ‘살림하는 남자들 시즌2’ 설 특집에서는 스페셜 MC로 나선 김지혜가 57세 생일을 맞은 지상렬의 연애 이야기를 꺼내는 장면이 전파를 탔다.이날 김지혜는 지상렬에게 “곧 환갑 잔치도 해야 하는데, 그 전에 다른 잔치를 할 것 같다”고 말했다. 은지원도 “형이 잘해야 한다”며 결혼 가능성을 언급했고 지상렬은 “딱히 잘못한 건 없는데”라고 너스레를 떨었다.명절에 제사, 차례를 다 지낸다는 지상렬의 말에 박서진이 “신보람 님도 다 하셔야 하는 거냐”고 물었다. 그러자 지상렬은 “내가 다해야지. 보람이는 가만히 있어”라고 남자다움을 보였다.스킨십 진도 질문도 이어졌다. 김지혜가 “뽀뽀를 했다고 상상하니까”라며 머뭇거리자 지상렬은 당황했다. 김지혜는 “뽀뽀 이상 했잖아요. 다 큰 어른이 손만 잡고 사귀었다고?”라며 몰아갔다.또 박서진이 “영어 공부를 위해 해외에서 한 달 살기를 하고 싶다”고 말하자 지상렬은 “말을 잘하는 신보람 옆에 있으니 나도 이제 말을 안 더듬는다”고 자랑했다. 출연진들이 “틈만 나면 신보람을 자랑한다”고 하자 지상렬은 “신보람 보이프렌드”라고 외쳤다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr