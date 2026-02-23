배우 조이건 / 사진 = 스프링이엔티

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연진이자 배우 조이건이 연예 활동을 본격화했다.소속사 스프링이엔티는 23일 "조이건과 전속계약을 체결했다"고 공식 입장을 밝혔다. 이어 "조이건은 스프링이엔티와 손잡고 '솔로지옥5'의 화제성을 뛰어넘는 명품 배우로서의 도약에 나설 것이라며"며 "조이건의 완벽한 피지컬과 독보적인 분위기, 탄탄한 연기력, 무한한 가능성에 주목해 인연을 맺었다"고 전했다.스프링이엔티 측은 "조이건은 글로벌 배우로 성장할 재목이라 확신한다"며 "현재 조이건은 드라마, 공연, 광고, 예능에서 많은 출연 제의 문의가 빗발치고 있다. 조이건의 활발한 활동을 위한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.앞서 넷플릭스 오리지널 시리즈 '트렁크'와 웹 드라마 '미래의 미래'에 출연해 얼굴을 알린 조이건은 '솔로지옥5'에서 메기남으로 등장해 여자 출연자 김고은과의 로맨스를 그렸다. 특히, 김고은과 함께 방문한 천국도에서 덱스가 꼽은 명장면 '수영장신'을 완성하며 화제를 모았다. 다만, 아쉽게도 최종 커플은 불발됐다.한편, 스프링이엔티에는 배우 고규필, 강기둥 등이 소속됐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr