나영석, 안유진/ 사진=텐아시아 DB

사진 제공 = 티빙

OTT 티빙이 23일 '채널십오야'에서 정규 2집으로 돌아온 그룹 아이브(IVE)와 함께하는 토크 라이브를 중계한다.이번 라이브에는 약 6개월 만에 가요계에 컴백하는 아이브 멤버 전원이 출연한다. 멤버들은 당일 오후 진행되는 앨범 발매 쇼케이스를 마친 직후 곧바로 라이브 현장에 합류할 예정으로, 컴백 첫날의 설렘과 긴장, 그리고 솔직한 소회를 생생하게 전할 전망이다.23일 오후 6시 베일을 벗는 아이브의 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'는 그간 '나'를 중심으로 전개해 온 아이브의 주체적인 서사를 '우리'라는 시선으로 확장한 앨범이다. 타이틀곡 '블랙홀(BLACKHOLE)'은 개인의 확신을 넘어 함께 끌어당기고 연결되는 힘을 노래하며, 아이브가 새롭게 정의하는 '주체적 연대'의 메시지를 담아냈다.이번 라이브에서는 신곡 '블랙홀'의 비하인드 스토리는 물론, 정규 앨범을 준비한 6개월간의 여정을 멤버들의 목소리로 직접 들을 수 있다. 무엇보다 이미 여러 콘텐츠를 통해 증명된 아이브의 예능감과 '지구오락실' 등에서 남다른 호흡을 자랑해 온 나영석 PD와 안유진의 재회가 기대를 모은다. '채널십오야' 특유의 편안한 분위기 속에서 터져 나올 이들의 검증된 티키타카와 이색적인 시너지는 팬들에게 놓칠 수 없는 관전 포인트가 될 것으로 보인다.새 앨범으로 돌아온 아이브의 무궁무진한 매력을 확인할 수 있는 '채널십오야' 라이브는 오는 이날 오후 9시 30분, 티빙에서 라이브로 만날 수 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr