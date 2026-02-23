최미나수, SNS 속 '♥하트' 이모티콘 포착…'솔로지옥5' 종영하자 과감한 행보

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 최미나수가 자신의 생일을 축하해준 소속사를 향해 애정을 표했다.초록뱀엔터테인먼트는 지난 22일 공식 인스타그램에 "Happy Minasue Day"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 최미나수가 홀터넥 블랙 롱원피스를 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 최미나수는 해당 게시물에 노란색과 은색 하트 이모티콘을 게재해 회사를 행한 애정을 보였다.앞서 초록뱀엔터테인먼트는 지난 17일 공식 SNS에 최미나수의 프로필을 업로드해 소속사 영입을 알렸다. 최미나수가 소속된 초록뱀엔터테인먼트에는 배우 유인나, 이상이, 가수 이선희 등이 있다.한편 최미나수는 최근 '솔로지옥5'에 출연해 인지도를 높였다. 그는 2022년 채널A 예능 '입주쟁탈전: 펜트하우스', tvN 드라마 '서초동' 등에 출연했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr