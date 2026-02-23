사진='언더커버 미쓰홍' 캡처

'언더커버 미쓰홍' 박신혜의 비자금 확보 작전이 발각될 처지에 놓이며 위기감이 고조됐다.지난 22일 방송된 tvN 토일드라마 '언더커버 미쓰홍' 12회에서는 기상천외한 작전으로 한민증권의 비자금을 240억을 손에 넣은 홍금보(박신혜 분)가 최종 목표에 가까워질수록 위기를 맞는 모습이 그려졌다.홍금보와 고복희(하윤경 분), 새롭게 의기투합한 알벗 오(조한결 분)와 이용기(장도하 분) 과장은 본격적으로 작전에 돌입했고 한민증권 내에서도 정치인 비자금 이자 배달 업무를 맡은 오덕규(김형묵 분) 상무를 타깃으로 삼았다.과거에 세상을 시끄럽게 했던 구권 화폐 사기 사건에서 착안한 홍금보는 평소 입이 가볍기로 유명한 증권감독원 동료 남동기(한수호 분)를 이용해 정치권 비자금 구권 화폐 세탁에 관한 찌라시를 여의도 전체에 퍼뜨렸고, 거짓 낚시에 걸려든 오 상무에게 익명으로 전화를 걸어 수수료로 이득을 볼 수 있는 현금 세탁 방법이 있다고 유혹하며 행동을 개시했다.첫 번째 거래에서 무려 50%의 수수료를 보장받으며 제대로 돈맛을 본 오 상무는 정치인 비자금 이자뿐만 아니라 한민증권 마강지점 금고에 있는 돈에도 손을 댔다. 하지만 홍금보와 동료들은 오 상무와의 두 번째 거래에서 박스에 돈 대신 벽돌을 실어 무게를 맞추며 그를 감쪽같이 속였고, 거액의 비자금을 또 한 번 확보했다.알벗 오는 아버지인 오 상무가 자신이 생각했던 것보다 훨씬 이기적인 인물이었다는 사실, 그리고 복면한 채 직접 포박까지 한 아들을 알아보지 못했다는 것에 무척 상심했다. 홍금보는 9년 전의 기억을 떠올리며 자신 역시 믿었던 사람에게 크게 실망한 적 있다며 알벗을 위로했다.오덕규 상무는 돌려받으리라 믿었던 돈이 증발하자 패닉에 빠졌고, 알벗 오는 고민에 빠진 아버지가 진실을 털어놓도록 유도한 후 그가 지닌 한민증권 주식 지분을 처분하라는 조언을 건넸다. 이후 홍금보와 동료들은 '여의도 해적단'의 이름으로 해당 주식을 매수하는 데 성공하며 작전을 진척시켰다. 오 상무가 정치인 비자금 이자 배달에 오랜 시간을 소요한 것을 수상히 여긴 비서실장 송주란(박미현 분)은 뒷조사를 시작했고, 오 상무가 지분을 1주만 남기고 모조리 처분했다는 것을 인지한 후 의심의 눈길을 보냈다.한편 신정우(고경표 분)는 홍금보의 증권감독원 상사 윤재범(김원해 분)을 만났고 그의 이야기를 듣고 생각이 많아진 듯한 모습으로 시선을 사로잡았다. 9년 전 한민증권 부정 회계 사건에 말려들어 스스로 목숨을 끊은 홍금보의 동료 회계사가 윤 국장의 동생이었던 것. 후회를 아직 안고 사는 두 사람의 모습이 안타까움을 자아냈다.방송 말미, 의식을 잃었던 김미숙(강채영 분)이 기적적으로 깨어났고 비로소 모든 가면을 벗은 채 서로를 마주한 301호 룸메이트들은 뜨거운 눈물을 흘렸다. 또 행복을 만끽하는 홍금보의 얼굴과 한민증권 비자금이 인출됐다는 사실을 알고 경악하는 송 실장의 표정이 교차하며 숨 막히는 긴장감을 선사했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr