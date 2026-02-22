사진 = 이효나 인스타그램
에스파 카리나 닮은꼴로 알려진 배우 이효나가 드라마 '친밀한 리플리' 종영 소감을 밝혔다.

최근 이효나는 자신의 인스타그램에 "모두 수고 많으셨습니다. 담번엔 꼭 착하게 살게요"라는 멘트와 사진을 올렸다.

공개 된 사진 속 이효나는 꽃다발을 품에 안은 채 카메라를 바라보고 있다. 블랙 아우터 안쪽으로는 블루 톤의 트위드 소재 의상이 보이고, 어깨에는 골드 체인 스트랩이 걸려 있다. 이효나는 손에 인물들이 담긴 인쇄물을 함께 들어 보이며 미소를 지었다.
이어진 사진에서는 반짝이는 홀로그램 커튼을 배경으로 꽃다발과 케이크를 앞에 두고 포즈를 취했다. 그레이 톤 후드와 블랙 레더 아우터 조합에 안경을 매치해 편안하면서도 힙한 분위기를 더했다.
또 다른 사진에서는 긴 흑발을 자연스럽게 늘어뜨린 채 아이보리 톤 상의에 블랙 리본 디테일이 있는 스타일링으로 또렷한 이목구비를 강조했다. 마지막으로 휴대폰을 얼굴 옆에 대고 정면을 응시한 컷에서는 블랙 톤의 의상으로 시크한 무드를 완성했다.
이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "고생하셨습니다", "그동안 수고 많으셨어요" 등의 댓글을 달았다.

한편 이효나는 1993년생으로 34세이며 2018년 KBS W 수목드라마 '시간이 멈추는 그때'로 데뷔했다. 이후로도 '위험한 약속' '진검승부' '우당탕탕패밀리' '기생수' 등에 출연했으며 일일드라마 '친밀한 리플리'에서 열연했다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

