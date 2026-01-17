TV텐 바로가기
그룹 미야오 가원이 ‘프라다(PRADA) 2026 가을/겨울 남성복 패션쇼’ 참석 차 17일 오전 인천공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다.
미야오 가원, 밀라노가 기다린 고양이 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

