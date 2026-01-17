홈 연예가화제 미야오 가원, 밀라노가 기다린 고양이 [TV10] 입력 2026.01.17 10:52 수정 2026.01.17 11:16 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 미야오 가원이 ‘프라다(PRADA) 2026 가을/겨울 남성복 패션쇼’ 참석 차 17일 오전 인천공항을 통해 이탈리아 밀라노로 출국했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 최강록, '흑백2' 중도 하차할 뻔…"돈 들인 연출 보고 무르지는 않아"[인터뷰③] 4연속 흥행 실패했는데…노정의, 배인혁과 ♥핑크빛 그린다 "예측 불가 로맨스" ('우주를') '슈퍼카 오너' 유인영, 42세 안 믿기는 역대급 미모…생일 축하에 광대 승천 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT