남진, 조폭에 칼부림 피습 당했다…"가해자와 며칠 전 식사" 놀라운 근황

가수 남진이 조폭들에서 피습 당했던 아찔한 과거를 회상했다.지난 16일 방송된 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저–비서진'에서는 이서진, 김광규가 남진의 일일 매니저가 된 모습이 그려졌다.남진은 안마원을 찾았다. 그는 "내가 왼쪽 다리가 좀 안 좋다"고 밝혔다. 과거 조폭 3명에서 피습을 당해 허벅지를 찔렸던 후유증을 겪고 있는 것. 남진은 "옛날에 사고가 났다. 세월이 지나고 날씨가 추우니까 순환이 잘 안 되나 보다. 공연하려면 다리를 많이 떨어야 하잖나. 잘해보려고 다리를 풀어놨다"고 설명했다.이후 이동 중 차 안에서 이서진은 "선생님 예전에 다리 다친 거 알지 않나. 예전에 칼에 찔리셨다"라고 과거 피습 사건을 언급했다. 과거 남진은 조직 폭력배에게 칼로 왼쪽 허벅지를 찔렸다. 이서진은 "그 사람과 최근에 식사도 하셨단다"라며 "(나를 찌른 사람과) 만나기 쉽지 않다"라고 말했다. 이에 남진은 호탕하게 웃으며 "가끔 몇 년마다 한번씩 본다. 무서운 건달이었다"라며 "양쪽 심장에 왼쪽, 오른쪽 대동맥이 있다. 대동맥에 닿으면 3분이면 죽는다. 1~2mm 차이로 지났으면 오늘 이 프로그램을 못 한다. 살았으니 서로가 다행이다"라고 말했다.이서진은 "찌른 사람을 만나서 식사한다는 게 보통 일은 아니다"며 또 한 번 감탄했다. 남진은 "이유가 있다. 그 친구가 인생이 완전히 바뀌었다. 놀랄 정도로 믿음의 신앙인이 됐더라. 며칠 전에도 같이 밥 먹었다. 누가 들으면 웃을 것"이라고 전했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr