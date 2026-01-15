황신혜, 딸 금수저 논란 터졌는데…"홍진경 덕분에 딸 모델로 데뷔" ('옥문아')

배우 황신혜가 홍진경에게 고마움을 전했다.
KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 미모로 시대를 평정했던 황신혜와, 국내 최초로 미스 유니버스에 입상했던 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 출연한다.
이날 방송에서는 황신혜가 모델 겸 배우로 활동 중인 딸 이진이와 허물없이 지내는 근황을 공개할 예정. 황신혜는 자신에게 연애를 적극 권유하며 과거 연애사를 캐묻는 딸 이진이와의 에피소드를 털어놓았다. 구남친이 몇 명이었냐는 딸의 질문에 황신혜는 손가락으로 전 연인을 몇 번이고 세어 봤다고. 이에 딸 이진이는 “실망이다. 천하의 황신혜가 그 정도 밖에 못 만났냐”라며 실망한 기색을 숨기지 못했다는데. 하지만 이날 옥탑방에서 황신혜는 “사실 더 있었는데 (딸에게) 솔직하게 이야기하지 않은 것”이라며 학창 시절 자신을 보러 왔던 남학생들의 일화를 밝혀 모두를 놀라게 했다. 이어 황신혜는 “진경이 덕분에 딸 진이가 모델로 데뷔할 수 있었다”라며 홍진경을 향해 고마운 마음을 드러내 눈길을 끈다. 홍진경이 중학생 시절 한 패션쇼 무대에 올랐던 이진이를 보고 황신혜를 향해 “진이 모델 시켜도 되겠다”라며 모델을 추천했던 것. 이에 홍진경은 당시를 회상하며 이진이를 칭찬했다.
앞서 이진이는 14살에 모델로 데뷔해 국내 유명 패션쇼의 피날레 무대까지 장식하며 큰 주목을 받았다. 어린 나이에도 안정적인 워킹과 존재감 있는 비주얼로 화제를 모았지만 황신혜의 딸이라는 사실이 밝혀지며 당시 "부모 덕을 본 것 아니냐"는 금수저 논란이 불거지기도 했다.
오늘(15일) 저녁 8시 30분 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 방송된다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
