황신혜, 딸 금수저 논란 터졌는데…"홍진경 덕분에 딸 모델로 데뷔" ('옥문아')

배우 황신혜가 홍진경에게 고마움을 전했다.KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에는 미모로 시대를 평정했던 황신혜와, 국내 최초로 미스 유니버스에 입상했던 미스코리아 출신 방송인 장윤정이 출연한다.이날 방송에서는 황신혜가 모델 겸 배우로 활동 중인 딸 이진이와 허물없이 지내는 근황을 공개할 예정. 황신혜는 자신에게 연애를 적극 권유하며 과거 연애사를 캐묻는 딸 이진이와의 에피소드를 털어놓았다.구남친이 몇 명이었냐는 딸의 질문에 황신혜는 손가락으로 전 연인을 몇 번이고 세어 봤다고. 이에 딸 이진이는 “실망이다. 천하의 황신혜가 그 정도 밖에 못 만났냐”라며 실망한 기색을 숨기지 못했다는데. 하지만 이날 옥탑방에서 황신혜는 “사실 더 있었는데 (딸에게) 솔직하게 이야기하지 않은 것”이라며 학창 시절 자신을 보러 왔던 남학생들의 일화를 밝혀 모두를 놀라게 했다.이어 황신혜는 “진경이 덕분에 딸 진이가 모델로 데뷔할 수 있었다”라며 홍진경을 향해 고마운 마음을 드러내 눈길을 끈다. 홍진경이 중학생 시절 한 패션쇼 무대에 올랐던 이진이를 보고 황신혜를 향해 “진이 모델 시켜도 되겠다”라며 모델을 추천했던 것. 이에 홍진경은 당시를 회상하며 이진이를 칭찬했다.앞서 이진이는 14살에 모델로 데뷔해 국내 유명 패션쇼의 피날레 무대까지 장식하며 큰 주목을 받았다. 어린 나이에도 안정적인 워킹과 존재감 있는 비주얼로 화제를 모았지만 황신혜의 딸이라는 사실이 밝혀지며 당시 "부모 덕을 본 것 아니냐"는 금수저 논란이 불거지기도 했다.오늘(15일) 저녁 8시 30분 KBS2 ‘옥탑방의 문제아들’에서 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr