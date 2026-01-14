/ 사진=텐아시아 DB

연봉 100억원 이상이라고 알려진 수학 강사 정승제가 ‘김장 뒤풀이’를 하던 중 군 시절 추억을 소환해 웃음을 안긴다.티캐스트 E채널 예능 프로그램 ‘인생 때려잡기: 정승제 하숙집’ (이하 ‘정승제 하숙집’)은 8회에서는 정승제, 정형돈, 한선화가 하숙생들과 모여 김장을 한 뒤 막걸리 파티를 여는 현장이 공개된다. 또한 정승제가 직업을 고민하는 하숙생들에게 자신의 경험담을 들려주며 작심 발언까지 하는 ‘인생 때려잡기’ 수업에도 나선다.이날 김장 뒤풀이에서 정승제는 하숙생들과 막걸리를 마시며 군 시절을 떠올린다. 그는 “군대에서 수해 복구를 위해 대민 지원을 나갔는데, (주민들이 ‘수고했다’며) 막걸리를 주셨다. 그때 너무 행복해서 눈물이 났다”고 말한다. 그러자 ‘여군 중위’ 하숙생인 서하는 “그 시절엔 편지도 검열하지 않았냐?”라고 묻고, 정승제는 “나 그렇게 할아버지 아닌데!”라며 급발진해 모두를 폭소케 한다.민망함에 빵 터진 서하는 자신의 군 시절 일화를 털어놓는다. 그는 “제가 신교대 교관이었을 때 배우 홍사빈이 훈련병으로 들어왔는데, 수료할 때 즈음 나한테 ‘어떤 배우 좋아하냐’고 물었다. 그래서 이제훈이라고 하니까…”라며 진짜 이제훈을 만나게 해준 ‘홍사빈 미담’을 방출한다. 연예인 얘기가 나오자, 정승제는 ‘21세 피자집 사장님’인 하숙생 나윤에게 “좋아하는 연예인이 누구야?”라고 묻는다. 나윤이 “블랙핑크!”라고 답하자 정승제는 “나둔데~. 그런 우리 최애 멤버 동시에 말하기 할까?”라고 제안한다.과연 정승제와 나윤의 최애 멤버가 같을지 관심이 쏠리는 가운데, 이날 저녁 정승제는 본격적으로 ‘인생 때려잡기’ 수업에 나선다. 하숙생들이 직업에 대한 고민을 털어놓자 그는 “하고 싶은 일을 한다는 것 자체가 행복한 거다. 난 주위서 다 뜯어말려도 보습학원에서 월 250만 원 받으며 가르치는 게 최고의 행복이었다”고 말한다. 그러더니 그는 “(직업에 대해) 제일 한심한 얘기가, ‘요즘 이쪽이 유망하대요’라는 말이다. 어떻게 자기 직업을 그 따위 이유로 선택할 수 있냐?”라고 직심 발언을 던진다. 이어 그는 “난 보증금 500만 원에 월세 25만 원부터 시작했다. 지하방에서. 그런데도 하루하루가 소중했고 행복했다. 왜냐면…”이라며 자신의 인생관을 거침없이 밝힌다.14일 저녁 8시 방송되는 티캐스트 E채널 ‘정승제 하숙집’ 8회에서 만날 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr