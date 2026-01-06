이주빈, 드라마 찍다가 ♥커플 탄생…"돈도 벌고 연애도 하고, 일석이조"('살롱드립')

사진=유튜브 '살롱드립'

'살롱드립' 이주빈이 드라마 현장서 탄생한 커플에 부러움을 드러냈다.6일 유튜브 예능 '살롱드립'에는 드라마 '스프링 피버' 주역 안보현, 이주빈이 출연했다.이날 안보현과 이주빈은 배우가 되기 전 아르바이트 경험을 고백했다.이주빈은 "피팅 모델, 샵 데스크 알바를 해봤다. '멜로가 체질' 전까지 했었다"면서 "진짜 어릴 때는 모델하다가 의류 도매업에 관심이 생겨서 동대문 밤시장 니트 가게 알바를 한 적도 있다"고 털어놨다.안보현은 "이삿짐센터부터 농수산물 시장 짐 옮기기 등을 해봤다"면서 "대리기사 알바를 했었는데, '내가 대리비 그냥 줄 테니 앉아서 같이 고기 먹자'고 하더라. '땡잡았는데' 싶었다. 그때 만난 손님과 지금까지 연락하고, 시사회에도 초대한다"고 밝혀 놀라게 했다."사모임 있냐"는 질문에 이주빈은 "멜로가 체질' 친구들 꾸준히 연락하고, 비연예인 친구들 만난다"고 밝혔다.그러면서 "친구들이 아기를 낳으니까 대화가 달라지더라. '아줌마들 도파민 터지는 얘기 좀 해보라'면서 같이했던 배우들 '잘 생겼냐' '둘이 뭐 없냐'고 묻는데, 그냥 '밥을 잘 사준다. 되게 남자답다'고 한다. '너 좋아하는 거 아니냐'고 꼭 묻는다"고 전했다.이주빈의 고충에 공감한 안보현은 "친구들이 '실제로 봤냐, 자주 보냐'고 묻는다. 매일 보는데"라면서 "'진짜 손이 크냐'고 묻는데, 나보다 작으니까 별말 안 했다. 친구들이 '제수씨로 딱인데'라고 해도 전 가만히 있는다"고 이야기했다.스스로 인복이 있다고 밝힌 안보현은 "작품 때마다 스태프 이름을 다 외운다. 이를 위해 한 달간 명찰을 착용하자고 했다. 자꾸 '배우님'이라고 하는데, 그냥 '형, 오빠'라고 부르라고 했다"고 말했다.장도연이 "오빠라고 하기 싫어서요. 명찰 차는 거 별로예요"라며 가상의 스태프를 연기하자, 이주빈은 "그런 사람 있었다"며 폭소했다. 안보현은 "명찰 차기 싫어하는 사람이 있어서 명찰 꾸미기 해줬다"고 밝혀 웃음을 선사했다.팀 분위기가 좋아져 드라마 현장에서는 세 커플이나 탄생했다고. 일찍 낌새를 눈치챈 안보현과 달리 스태프들 연애사를 몰랐던 이주빈은 "돈도 벌고 연애도 하고 일석이조"라고 부러워하며 "누가 절 좋아해도, 싫어해도 모른다. 은은하게 하면 잘 모른다"고 말했다. 안보현은 "나는 눈치는 빠른데, 적극적인 편은 아니"라며 다른 성향을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr