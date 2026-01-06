사진=SBS '틈만나면'

'틈만나면' 차태현이 전성기 시절을 회상했다.6일 방송된 SBS 예능 프로그램 '틈만 나면, 시즌4'(이하 '틈만 나면')에는 배우 차태현, 김도훈이 '틈 친구'로 출연했다.이날 유재석은 김도훈에게 "배우가 된 계기"를 물었다. 김도훈은 "배우 생각이 없었는데, 우연히 길거리 캐스팅이 됐다. 회사에서는 가수 데뷔를 했는데, 노래도 약하고, 가수가 되기엔 힘들었다"고 답했다.'연예계에서 어떤 일을 할 수 있을까' 고민하던 김도훈은 "어렸을 때 영화 보기를 좋아했던 걸 떠올리고, 예고 시험을 봤는데 붙었다. 그때는 성적으로 하던 때"라고 이야기했다.'무빙'에서 함께했던 차태현은 "요즘 많은 작품을 하더라"며 뿌듯해했다. 김도훈은 "정하가 '무빙' 이후 유재석 선배님과 뭘 많이 해서 부러웠었다"면서 이번 출연에 기쁨을 내비쳤다.식사 자리에서 유재석은 2002년 월드컵 때를 회상했다. 그는 "내가 '쿵쿵따' 할 때였다. 그때 월드컵 응원하던 4~5살 꼬마가 도훈이, 나를 보고 '어 유재석이다!' 하던 애들이 연석이"라며 애정을 표현했다.차태현은 "2002년이면 내가 제일 잘 나갈 때"라며 영화 '엽기적인 그녀' 공개 1년 후라고 밝혔다. '최고의 톱스타'였던 그는 "유재석? 가라 그래. 메뚜기? 뭐 이런 시절이었다"고 말해 웃음을 자아냈다.유재석은 "태현이 인기 어느 정도였는지 아냐. 떴다 하면 거리가 꽉 찼다. '국민 첫사랑'으로 많은 사랑을 받았다. 그때는 태현이 매니저도 최고 비싼 스포츠카 타던 시절"이라고 폭로했다. 차태현은 "다들 뭐 정신 나갔을 때다"라며 웃음을 지었다.한편, 점심값 내기 '콜라 마시고 트림 참기' 게임에서는 유재석이 당첨됐다. 유연석이 손 날로 가슴 쪽을 쳤기 때문. 유재석이 항의하자 유연석은 "터치하지 말라는 얘기 없었다"고 우겨 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr