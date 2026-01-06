사진 = KBS2TV '셀럽병사의 비밀' 캡처
이찬원이 김대중 전 대통령을 회상했다.

6일 밤 8시 30분 방송된 KBS2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 김대중 전 대통령 탄생 102주년을 맞아 '시대의 어른'이라는 주제로 그의 삶과 죽음을 집중적으로 다룬 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 작사가 김이나와 성균관대학교 사학과 오제연 교수가 스토리텔러로 출연했다. 목소리로 등장한 김 전 대통령은 "국민 앞에 서서 희생할 사람, 불 붙일 사람, 소리 지를 사람 내가 해야 한다"고 말했다.

오제연 교수는 "오직 목표는 딱 하나였어요 우리 대한민국에도 민주주의가 된다"고 말했다. 이어 이찬원은 "민주화 운동의 도화선이 된다"고 말했다. 이에 김이나는 "시대의 어른"이라고 짧게 말했다. 그러자 이찬원은 "국제사회에서 정말 셀럽이었다"고 말했다.
이가운데 이찬원은 자신이 살면서 기억하는 최초의 대통령은 바로 김대중 전 대통령이라고 했다. 이찬원은 "TV 속 김대중 전 대통령의 모습이 생각난다"며 "최근 인터넷에서 화제가 된 영상이 있는데 남산의 조사실이다"고 했다.

이에 김이나는 "거기 무서운 데 아니냐"고 했다. 남산 조사실은 정보기간을 넘어 검찰과 경찰을 지휘하고 군을 움직이기도 하는 대통령 직속 최고 권력 기관이었다.

한편 자택에서 폭발물이 터졌던 사건부터 의문의 교통사고, 해외 납치, 바다 한가운데서 수장될 뻔한 위기까지 김대중 전 대통령은 생사의 갈림길에 서는 순간을 수차례 겪어야 했다. 그럼에도 그는 매번 살아남았다. 김대중이 어떻게 그 극한의 순간들을 견뎌냈는지, 삶과 죽음의 경계를 넘어섰던 그의 인생 서사가 집중 조명 돼 눈길을 끌었다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

