/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진 제공=MBC ‘라디오스타’

넷플릭스 ‘피지컬: 100’ 시즌2 우승자 아모띠가 인생 역전 스토리를 풀어놓는다.MBC ‘라디오스타’(기획 최윤정 / 연출 윤혜진 황윤상 변다희)는 김동현, 광희, 던, 아모띠가 출연하는 ‘새해 복근 많이 받으세요!’ 특집으로 꾸며진다.아모띠는 크로스핏 선수 출신으로 넷플릭스 ‘피지컬: 100’ 시즌2 우승에 이어 ‘피지컬 아시아’까지 정상에 오르며 한국을 대표하는 피지컬 스타로 자리매김했다.우선 그는 ‘아모띠’라는 활동명을 둘러싼 논란에 대해 해명한다. 이름이 알려지며 따라붙었던 오해와 궁금증을 조곤조곤 풀어내는가 하면, 어떻게 이 활동명을 쓰게 되었는지 그 과정까지 솔직하게 밝히며 토크의 문을 연다. 체육관에서 만난 아내와의 러브스토리도 자연스럽게 꺼내 MC들의 관심을 자아낸다.아모띠는 크로스핏 선수 시절부터 이어온 하루 두 번의 운동 루틴을 공개하며 스튜디오를 놀라게 한다. 근력과 유산소 운동을 하루에 모두 소화한다는 아모띠는 이런 생활이 가능해진 배경과, 루틴을 유지하기 위해 스스로 정해둔 원칙도 함께 풀어내며 ‘피지컬’ 대표다운 면모를 보여준다.아모띠는 과거 교통사고로 인해 운동을 계속할 수 있을지조차 불투명했던 시절도 회상한다. 그는 다시 몸을 만들기까지 어떤 과정을 거쳤는지 담담하게 말하고, 그 시간을 지나 지금의 자리까지 오게 된 마음가짐을 전한다. 또한 해병대 복무 시절 불거졌던 국적 논란과 관련해서도 직접 해명하며, 오해의 단초가 됐던 과거 사진까지 공개해 현장을 술렁이게 하며 웃음을 안긴다.이날 방송의 하이라이트 중 하나는 ‘피지컬 아시아’에서 팀장으로 함께했던 김동현과의 케미다. 아모띠는 김동현과 함께했던 당시를 떠올리며 폭로와 미담을 오가는 롤러코스터 같은 토크를 이어간다. 특히 즉석에서 성사된 손씨름 대결은 모두의 승부욕을 자극하며 스튜디오를 아수라장으로 만들고, 연예계 대표 ‘종이 인형’인 광희와 던에게 아모띠식 훈련법을 선보인다고 해 궁금증을 높인다.마지막으로 아모띠는 ‘피지컬: 100’ 시즌2 우승 상금 3억 원을 받은 날, 아내에게 바로 프러포즈를 했다는 결혼 비하인드를 공개한다. 프러포즈를 결심하게 된 순간의 마음을 솔직하게 털어놓으며 분위기를 바꾼다.오는 7일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 ‘라디오스타’를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr