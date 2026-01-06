사진=텐아시아DB

사진제공=JTBC '당일배송 우리집'

유튜브 ‘짠한형’에서 화제가 된 승마장 에피소드가 공개된다. 하지원은 말과 교감을 시도한다. 장영란은 승마장에서 다소 충격에 빠진다.오늘(6일) 저녁 8시 50분에 방송되는 JTBC ‘당일배송 우리집’에는 새로운 로망 배송지인 승마장에서의 하루가 그려진다. 특히 이번 배송지는 김성령과 가비에게 특별한 인연이 있었던 장소로 밝혀진다.멤버들은 실내 마방을 찾아 말들에게 인사를 건네며 여유로운 시간을 보낸다. 특히 하지원은 애정 어린 손길로 말들과 교감을 시도하는데, 유독 한 말이 그녀만 바라보며 사랑에 빠진 듯한 모습을 보인다. 하지만 이를 지켜보던 장영란이 말 다리가 다섯 개인 듯 한 충격적인 장면을 목격하며, 평화로웠던 현장은 초토화된다.재정비 시간에는 MZ 가비의 주도로 ‘언니들 핫걸 옷 입히기 챌린지’가 시작된다. 가비가 본인의 애장템, 핫걸 패션을 멤버들에게 입혀 보기로 한 것. 멤버들은 뒤태를 자랑하는 미니 원피스와 킬힐, 롱부츠, 청청 패션까지 소화하며 마치 ‘헌트릭스’의 여전사 같은 포스를 발산한다.럭셔리와 도파민 모두 챙긴 승마장에서의 꿈같은 하루는 오늘(6일) 저녁 8시 50분 ‘당일배송 우리집’에서 확인할 수 있다.지난 12월 16일 첫 방송된 ‘당일배송 우리집’은 1회 시청률 1.5%, 2회 1.1%, 3회 0.9%를 기록했다. 이 프로그램은 가수 민경훈의 아내이기도 한 신기은 PD가 연출을 맡았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr