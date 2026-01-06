/ 사진=KBS 2TV

김대중 전 대통령의 서사가 공개됐다.오는 1월 6일(화) 밤 8시 30분 방송되는 KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 김대중 대통령 탄생 102주년을 맞아, 수차례 죽음의 문턱을 넘나들면서도 끝내 살아 돌아온 정치인 김대중의 삶을 따라간다.자택에서 폭발물이 터졌던 사건부터 의문의 교통사고, 해외 납치, 바다 한가운데서 수장될 뻔한 위기까지. 김대중 전 대통령은 생사의 갈림길에 서는 순간을 수차례 겪어야 했다. 그럼에도 그는 매번 살아남았다. 이날 방송에서는 김대중이 어떻게 그 극한의 순간들을 견뎌냈는지, 삶과 죽음의 경계를 넘어섰던 그의 인생 서사가 집중 조명될 예정이다.“내 기억 속 첫 대통령”이라며 이야기를 시작한 이찬원은 최근 한 영상을 보고 큰 충격을 받았다고 전한다. 그가 소개한 것은 1981년에 촬영된 흑백 영상. 어둑한 공간에서 촬영된 영상 속 김대중은 마치 AI 시대를 내다본 듯, 훗날의 변화를 구체적으로 언급하며 발언을 이어간다. 이를 지켜보던 장도연은 “노스트라다무스다”라고 감탄했고, 영상이 촬영된 장소와 당시 상황에 대한 설명이 더해지자 충격에 말을 잇지 못했다는 후문이다.정치적 탄압으로 1982년 망명길에 올랐던 김대중은 해외에 머무는 동안에도 외국 언론과 정치권을 끊임없이 접촉하며 한국의 정치 현실을 알렸다. 귀국하면 안전을 보장할 수 없다는 협박 속에서도 김대중은 2년 만에 다시 귀국을 결심한다. 서슬 퍼런 군사정권 아래에서도 그가 안전히 귀국할 수 있었던 비밀은, 그의 곁을 지키던 수십 명의 ‘인간 방패’ 덕분이었다. 그 인간 방패의 정체가 공개되자 출연자들은 입을 다물지 못했다. 그들은 누구이며, 왜 김대중의 곁을 지켰던 것일까.1997년, 김대중은 제15대 대통령 선거에 출마한다. 네 번째 도전이었고, 당시 나이는 73세. 고령을 이유로 건강 이상설이 확산되자 김대중 캠프는 건강 진단서를 공개하며 정면 대응에 나섰다.이번 방송에서는 대통령 재임 시절부터 퇴임 후까지 12년간 주치의를 맡았던 정남식 원장이 출연해 김대중 전 대통령의 건강 비결을 공개한다. 극심한 스트레스와 고문 후유증 속에서도 끝내 장수할 수 있었던 이유는 무엇이었을까. 이를 들은 의사 겸 작가 이낙준은 “이게 제일 중요하다”며 공감했고, “의사협회 홍보 영상으로 써야 할 수준”이라며 감탄을 전했다.1월 6일(화) 밤 8시 30분 KBS 2TV에서 공개되며, 방송 후 웨이브(Wavve)에서도 시청할 수 있다김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr