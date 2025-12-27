사진=MBC '전지적 참견 시점'

'전지적 참견 시점' 케이윌이 스타십 이사 대우를 자랑했다.27일 방송된 MBC 예능 프로그램 '전지적 참견 시점'(이하 '전참시')에는 가수 케이윌이 출연했다.이날 전현무는 "못생긴 애들 중애 가장 잘생긴 케이윌"이라며 '오늘부터 1일' 노래 가사를 인용해 소개했다. 송은이는 "만만하게 생각하는 애들이 누구냐"고 물었고, 케이윌은 "노래하는 애들 중에 윤민수, 이정이 있다. 김범수까지 가면 좀 곤란하다"고 고백해 웃음을 자아냈다.방탄소년단(BTS) 기획사 빅히트의 출발점으로 회사의 기반을 은 케이윌은 "회사가 분리되면서 빅히트, 스타십 엔터로 나뉘어졌다"면서 "나는 빅히트의 시작이자, 스티십의 시작"이라고 화려한 경력을 자랑했다.지난해 스타십 엔터테인먼트 이사에 등극한 케이윌은 "이제 1년 넘었다"면서 '바지 이사' 의혹을 정면 부정했다. 이어 "4대 보험 되고, 직원 급여, 복지 포인트가 나온다"고 밝혔다.그러면서 "자기관리 비용으로 연간 200만 원, 핸드폰 구입할 때 50만 원 지원해 준다. 결혼할 때 200만 원 준다고 하는데, 앞으로도 받을 수 있을지 모르겠다"고 이야기했다.양세형은 "방송 외 월급 받는다는 게 얼마나 안정적이야"라며 부러움을 내비쳤고, 케이윌은 "그렇다"며 만족감을 드러냈다.케이윌이 이사로 재직 중인 스타십 엔터에는 아이브(IVE) 몬스타엑스(MONSTA X), 우주소녀, 크래비티 등 여러 아이돌 그룹이 소속되어 있다.한편, 케이윌은 이날 성대 이상으로 은퇴까지 고민했던 숨겨진 사연을 공개한다. 6~7년 전부터 목 상태가 급격히 안 좋아진 그는 "앞으로 노래를 하기 어려울 수도 있다"을 진단을 받고 '은퇴'까지 고려했다고. 케이윌은 목 상태 회복을 위해 끊임없이 노력해 데뷔 19년 차에도 초심을 잃지 않은 모습을 예고했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr