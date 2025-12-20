사진 = 제니 인스타그램

사진 = 제니 인스타그램

사진 = 제니 인스타그램

사진 = 제니 인스타그램

블랙핑크 제니의 시크한 미모가 눈길을 끈다.최근 제니는 자신의 인스타그램에 "Till next time SG"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 제니는 강렬한 붉은 가죽 재킷과 블랙 브라톱, 미니스커트로 완벽한 무대 비주얼을 완성했다. 선글라스와 가죽 장갑, 롱부츠로 포인트를 준 스타일링은 카리스마와 섹시함을 동시에 담아냈다.조명 아래 드러난 탄탄한 복부 라인과 시크한 표정은 완벽한 무대 장악력을 보여주며, 글로벌 아티스트다운 존재감을 뽐냈다.팬들은 "여왕의 귀환이다", "역시 제니는 제니", "숨 막히게 멋지다", "완벽 그 자체", "이게 진짜 럭셔리 섹시" 등 폭발적인 반응을 보였다.제니가 속한 블랙핑크는 월드투어 '데드라인'을 진행 중이다. 내년 초 새 앨범으로 컴백한다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 제니는 인스타그램에 게시물 하나 올릴 때 마다 최대 51만 1000달러 우리 돈으로 약 6억 8500만원을 번다고 추산됐다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr