블랙핑크 제니의 시크한 미모가 눈길을 끈다.
최근 제니는 자신의 인스타그램에 "Till next time SG"라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 제니는 강렬한 붉은 가죽 재킷과 블랙 브라톱, 미니스커트로 완벽한 무대 비주얼을 완성했다. 선글라스와 가죽 장갑, 롱부츠로 포인트를 준 스타일링은 카리스마와 섹시함을 동시에 담아냈다. 조명 아래 드러난 탄탄한 복부 라인과 시크한 표정은 완벽한 무대 장악력을 보여주며, 글로벌 아티스트다운 존재감을 뽐냈다. 팬들은 "여왕의 귀환이다", "역시 제니는 제니", "숨 막히게 멋지다", "완벽 그 자체", "이게 진짜 럭셔리 섹시" 등 폭발적인 반응을 보였다.
제니가 속한 블랙핑크는 월드투어 '데드라인'을 진행 중이다. 내년 초 새 앨범으로 컴백한다. 한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 제니는 인스타그램에 게시물 하나 올릴 때 마다 최대 51만 1000달러 우리 돈으로 약 6억 8500만원을 번다고 추산됐다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
최근 제니는 자신의 인스타그램에 "Till next time SG"라는 멘트와 사진을 올렸다.
사진 속 제니는 강렬한 붉은 가죽 재킷과 블랙 브라톱, 미니스커트로 완벽한 무대 비주얼을 완성했다. 선글라스와 가죽 장갑, 롱부츠로 포인트를 준 스타일링은 카리스마와 섹시함을 동시에 담아냈다. 조명 아래 드러난 탄탄한 복부 라인과 시크한 표정은 완벽한 무대 장악력을 보여주며, 글로벌 아티스트다운 존재감을 뽐냈다. 팬들은 "여왕의 귀환이다", "역시 제니는 제니", "숨 막히게 멋지다", "완벽 그 자체", "이게 진짜 럭셔리 섹시" 등 폭발적인 반응을 보였다.
제니가 속한 블랙핑크는 월드투어 '데드라인'을 진행 중이다. 내년 초 새 앨범으로 컴백한다. 한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 제니는 인스타그램에 게시물 하나 올릴 때 마다 최대 51만 1000달러 우리 돈으로 약 6억 8500만원을 번다고 추산됐다.
임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT