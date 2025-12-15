'누적 연봉 1900억' 추신수, 키스만 몇 번을…결혼 22년 차에 깨 볶네
야구선수 추신수가 아내와 달달한 럽스타를 올렸다.

최근 아내 하원미는 자신의 계정에 “러브 미 인 파리”라는 글과 함께 사진을 게재했다.
이들은 프랑스 파리 에펠탑 앞에서 여러 장의 키스 사진을 남겼다.

추신수와 하원미는 2004년 결혼해 슬하에 2남 1녀를 두고 있다.
추신수는 SBS 예능 '신발 벗고 돌싱포맨'에 출연해 누적 연봉이 1,900억 원이라고 밝혔다. 그는 "메이저리그에서 13년간 활동했다. 연금은 지금 받을 수 있지만 금액이 적어져서 미뤘다"면서 "60세 이후부터 죽을 때까지 1년에 약 2억 8,000만 원에서 3억 원 정도 받을 수 있다"고 밝혀 모두를 놀라게 했다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

