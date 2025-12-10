[공식] 이병헌, 나이 55세에 또 경사 생겼다…'KALH Honors' 초대 수상자

사진제공=BH엔터테인먼트, KALH

55살의 배우 이병헌이 ‘KALH’(코리안 아메리칸 리더스 인 할리우드, Korean American Leaders in Hollywood·KALH)의 초대 수상자로 선정되며 글로벌 영향력을 다시 한번 입증했다. 이병헌을 비롯해 박찬욱 감독, 매기 강 감독이 수상의 영예를 안았다.지난 7일(현지시간) 미국 로스앤젤레스에서 ‘KALH’(코리안 아메리칸 리더스 인 할리우드, Korean American Leaders in Hollywood·KALH)가 열렸다.KALH는 “세계 영화계에서 탁월한 성취를 이뤄낸 한국 디아스포라 창작자들의 작업을 조명하기 위해 올해 처음 마련된 행사”라며 폭넓은 연기 스펙트럼으로 국제적 명성을 확고히 한 이병헌 배우(‘어쩔수가없다’, ‘오징어 게임’), 예술적 혁신으로 한국영화를 세계에 각인시킨 박찬욱 감독(‘올드보이’, ‘헤어질 결심’, ‘어쩔수가없다’), 글로벌 신드롬을 일으킨 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’의 매기 강 감독을 첫 수상자로 선정했다”고 밝혔다.이병헌은 “모든 관계자들께 깊이 감사드린다. 의미 있는 첫 시상식에서 상을 받게 되어 더욱 영광스럽다. 이 영광스러운 순간을 잊지 않겠다”고 소감을 전했다. 이어 “요즘 박찬욱 감독님과 함께 영화 ‘어쩔수가없다’ 레이스를 이어가며 다시 만나 함께 작업할 수 있었던 것이 너무나 큰 행운이라 느낀다. 함께한 모든 스태프와 훌륭한 배우들께도 감사드린다”고 했다.또한 그는 “오늘 이곳에 들어오는 순간 낯익은 얼굴들을 마주하며 친근함과 따뜻함을 느꼈다. 아마도 제가 스크린과 TV를 보며 늘 응원하던 배우분들이기 때문일 것”이라며 “여러분 역시 작품 속의 저를 보며 그런 응원을 보내주셨으리라 믿는다”고 말했다. 더불어 “지금 이 자리까지의 긴 여정이 고되고 외로운 순간의 연속이었음을 잘 알고 있다. 늘 여러분을 응원하겠다”며 감사의 뜻을 전했다.2020년에 설립된 KALH는 영화, TV, 음악, 자선 분야의 리더들이 모여 한국계 창작자들의 글로벌 활동을 지원하는 단체다. KALH 창립자 겸 전무 이사 킴버 림(Kymber Lim)은 “이병헌, 박찬욱, 매기 강은 경계를 넘나드는 예술의 힘을 보여주며 한국적 스토리텔링의 깊이와 풍요를 세계에 증명했다. 첫 수상자로 이들을 모시게 되어 더없이 기쁘다”고 전했다.이병헌이 출연한 영화 ‘어쩔수가없다’는 ‘2026 Critics Choice Awards’에서 국제장편영화상과 각색상 부문 후보에 올랐다. 그가 프론트맨으로 활약한 넷플릭스 시리즈 ‘오징어 게임’은 외국어 시리즈 작품상 부문 후보에 올라 글로벌 OTT 시장에서의 강력한 존재감을 다시 한번 확인시켰다. 게다가 이병헌이 목소리 연기를 맡은 넷플릭스 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 역시 애니메이션 작품상 후보에 이름을 올려 이병헌의 출연작 세 작품이 모두 후보에 오르는 기염을 토했다.더불어 이병헌은 제83회 골든글로브 뮤지컬, 코미디 부문 남우주연상에 후보로 지명된 것은 물론, 작품상과 비영어권 영화상에 ‘어쩔수가없다’가 후보로, ‘케이팝 데몬 헌터스’ 역시 최우수 애니메이션 작품상 후보에 포함됐다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr