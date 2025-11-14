신민아, 유명 배우로서 속마음 고백했다…"늘 신경 쓰고 배우려고 해"('재혼 황후')

신민아가 동서양이 결합된 시대상을 배경으로 한 로맨스 판타지물 '재혼 황후'를 향한 호기심을 드러냈다. 또한 황후 캐릭터와 유명인인 자신의 비슷한 점도 발견했다고 밝혔다.13일 월트디즈니 컴퍼니(이하 디즈니) 아태지역(APAC)은 홍콩 디즈니랜드호텔에서 '디즈니+ 오리지널 프리뷰 2025'를 개최했다. 이번 행사는 디즈니+에서 공개 예정인 APAC 및 글로벌 오리지널 콘텐츠를 미리 만나볼 수 있는 자리다. 한국과 일본 등 APAC 오리지널을 비롯한 일반 엔터테인먼트 라인업이 소개됐으며, 정상급 스타들과 크리에이티브 파트너가 참석했다.이날 다양한 새 한국 콘텐츠도 소개됐다. 그 가운데 '재혼 황후'는 동대제국의 완벽한 황후 나비에(신민아 분)가 도망 노예 라스타(이세영 분)에게 빠진 황제 소비에슈(주지훈 분)로부터 이혼을 통보받은 후, 서왕국의 왕자 하인리(이종석 )와의 재혼 허가를 요구하면서 벌어지는 로맨스 판타지다.신민아는 동대제국의 황후 나비에 역을 맡았다. 원작 웹툰이 있는 이 작품 참여에 대해 신민아는 "웹툰이 많은 사랑을 받았고 (드라마화를) 많은 분이 기대해준 걸로 알고 있다. 저도 어떻게 드라마로 될지 궁금했다. 꼭 하고 싶었다"라고 밝혔다.신민아는 캐릭터와의 공통점에 대해 "나비에는 수년동안 황후 자리를 지키기 위해 항상 긴장된 채로 있었고, 배우고 노력하는 모습을 보여준다"며 "저 역시도 대중들에게 보여지는 배우이다 보니, 늘 신경 쓰고 배우려고 한다는 점에선 비슷한 것 같다"고 말했다. 또한 "나비에가 자기의 사랑과 정체성을 찾아나가는 부분이 있는데, 그런 면도 비슷하다고 생각했다"고 전했다.신민아는 궁전을 배경으로 하는 작품은 처음이다. 그는 "예전에 사극 같은 경우도 퓨전 사극을 해봤고, 이외에는 현대극밖에 안 찍어서 좀 걱정도 되고 긴장도 됐지만, 나름 기대도 있었다"라고 털어놨다. 이어 "우리 드라마가 새롭게 시도하는 로맨스 판타지다. 서양과 동양, 그 어딘가에 있는 궁 이야기다. 처음 듣고는 좀 낯설었다"고 이야기했다. 그러면서도 "다른 배우들이 신분이 높은 걸 하면 기분이 좀 다르다고 하던데, 촬영하다 보니 드레스도 쓰고 왕관도 쓰고 이게 무게가 있으니까 자세나 태도로 그렇게 (무게감 있게) 되더라. 분위기도 나쁘지 않았다. 재밌었다"고 말했다. 반면 드라마 '궁'에서 황태자 역으로 데뷔했던 주지훈은 "저는 데뷔가 황태자라서 익숙했다"며 웃음을 자아냈다.홍콩=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr