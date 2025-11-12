사진=텐아시아DB

사진제공=tvN, O3 Collective

배우 겸 가수 이준호가 '태풍상사'에서 열연하고 있다.이준호는 tvN 토일드라마 '태풍상사'에서 패기 넘치는 초보 사장 강태풍 역으로 시청자를 만나며 안방극장에 흥행 태풍을 일으키고 있다.'태풍상사'를 향한 뜨거운 반응이 연일 이어지고 있는 가운데, 그 중심에는 이준호의 빛나는 활약이 엿보인다. 이준호는 시대를 제대로 고증하기 위해 당시의 자료화면을 찾아보는 열정을 쏟았다. 레자 재킷, 청청 패션 등 여러 의상을 사비로 직접 구매해 90년대의 힙을 재현하며 몰입감을 안기는가 하면, 남다른 캐릭터 분석이 돋보이는 애드리브까지 펼치며 극의 재미를 한층 더했다.이뿐만 아니라 이준호의 뛰어난 춤과 노래 역시 눈길을 끈다. 첫 방송부터 화려한 댄스 퍼포먼스로 화제를 모은 그는 슈박 안전화 광고를 통해 유려한 턴과 현란한 무빙을 뽐내며 한 편의 뮤직비디오를 연상케 하는 모습을 보여줬다. 또 'Can't Take My Eyes Off You'를 현장 라이브로 완벽하게 선보였다.이준호의 활약과 관련해 이나정 감독은 '태풍상사' 제작발표회에서 "이준호 배우는 가수로서 K팝의 정점에 이미 한 번 섰고, 배우로서도 K드라마의 정점에 충분히 섰다고 생각한다. 양쪽에서 정점에 선 배우가 보여줄 수 있는 모든 면을 '태풍상사'라는 극을 통해 보여주고 싶다"고 말했다.이준호는 앞서 2025년 tvN 토일드라마 중 첫 방송 시청률 1위로 출발하며 흥행의 포문을 열었다. 이후에도 꾸준하게 상승 곡선을 그리며 거침없는 질주를 이어간 그는 전국 가구 최고 10.6% 시청률을 달성하며 자체 최고 기록을 또 한 번 갈아치웠다.더불어 이준호는 화제성 조사기관 굿데이터코퍼레이션 펀덱스(FUNdex)가 발표한 TV-OTT 드라마 화제성 순위에서 역시 3주 연속 1위를 차지했다. 또한 한국기업평판연구소에서 실시한 드라마 브랜드평판 11월 빅데이터 분석 결과에서도 드라마 브랜드 평판은 물론 배우 브랜드 평판 1위까지 기록하며 식지 않는 인기를 입증하고 있다.'태풍상사'는 매주 토, 일 오후 9시 10분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr