홈 연예가화제 QWER, 예쁜애 옆에 예쁜애 [TV10] 입력 2025.10.26 10:26 수정 2025.10.26 10:26 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 QWER(큐더블유이알)가 25일 오후 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 열린 '틱톡 어워즈 2025(TikTok Awards Korea 2025)' 레드카펫 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 '36세' 이주빈, 결별 후 더 예뻐졌네…'20대도 울고 갈 비주얼' '넷플릭스 역대 1위' 안효섭…광고도 역대급 '청량미 아우라' '이혼 3년차 42세' 안현모, 인생 2막 시작했다…'지성미 여신' 비주얼 ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT