3%대 시청률 전전했는데…남궁민 주연작, '코리아 드라마 어워즈' 작품상 "반딧불 같은 작품"

사진제공=SBS

SBS ‘우리영화’가 ‘16회 코리아 드라마 어워즈’ 작품상을 수상했다.2025년 여름 방송된 ‘우리영화’는 다음이 없는 영화감독 이제하(남궁민 분)와 오늘이 마지막인 배우 이다음(전여빈 분)의 내일로 미룰 수 없는 사랑 이야기를 그린 드라마다.‘우리영화’는 지난 11일 개최된 ‘16회 코리아 드라마 어워즈’에서 작품상을 거머쥐었다. 시상식에는 비욘드제이 정아름 대표와 연출을 맡은 이정흠 감독이 자리했다.비욘드제이 정아름 대표는 “올해만큼 강한 스포트라이트를 받은 작품이 많았나 싶을 정도로 다양한 작품이 나왔다. 저희 ‘우리영화’는 그 작품들에 비하면 작은 반딧불 같은 빛을 낸 작품이 아닌가 싶다”며 소감을 전했다.이어 “이정흠 감독님과 한가은, 강경민 작가, 그리고 흔쾌히 작품을 선택해준 남궁민, 전여빈 배우를 비롯한 수많은 배우와 스태프, 방송국 관계자분들이 이 드라마가 언젠가는 밝게 빛날 수 있으리라 기대해주셨을 것 같다. 가장 아름답게 빛날 수 있도록 영상으로 만들어주신 이정흠 감독님에게 이 자리를 빌어 감사의 마음을 전한다”고 덧붙였다.‘우리영화’ 이정흠 감독은 “이 작품을 하면서 영화나 드라마를 만든다는 게 얼마나 행복하고 축복받은 일인지 많이 느꼈다. 그런 의미에서 작품상을 주신 게 아닌가 싶다. 이 자리에 모인 모든 축복받은 분들이 건강하게 시청자분들을 즐겁게 할 수 있는 작품을 많이 만들었으면 좋겠다”고 밝혔다.'우리영화'는 방송 당시 시청률 3%대를 기록하며 아쉬운 성적을 거뒀다. 첫회 4.2%로 시작했지만, 전작 '귀궁' 마지막회 11%에 비하면 3분의 1토막 수준이었다. 이후에도 3%대를 전전하며 시청률 꼴찌라는 불명예를 안기도 했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr