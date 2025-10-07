사진=텐아시아DB

연 수입 40억 원이라고 알려진 전현무가 추석에도 남다른 활약을 펼친다.명실상부 최고의 MC로 활약하고 있는 전현무가 자신이 출연하고 있는 정규 프로그램들에 더해 올 추석 특별한 프로그램들로 찾아오며 연휴를 더욱 풍성하게 만들어 가고 있는 것.전현무는 지난 5일(일) SBS '런닝맨' 대감님의 농작물 편으로 추석 연휴를 유쾌하게 만들었다. 전현무는 SBS '우리들의 발라드' 홍보를 위해 정승환과 함께 조선시대 복장으로 '런닝 고을'에 방문했다. 대표 야외 버라이어티 '런닝맨'에 출연해 입담을 뽐내는 것은 물론, 몸까지 확실하게 풀어주며 인상 깊은 활약으로 시청자들의 눈길을 사로잡았다.15주년을 맞이한 MBC '2025 아이돌스타 선수권 대회(이하 '아육대')'가 역대급 규모로 찾아온 가운데, 전현무는 MC로서 '아육대'를 든든하게 지켜주는 터줏대감이자 고유명사로 오랜 시간 사랑받고 있다. 지난 6일(월)부터 총 3부작으로 방송되는 '아육대'에서 전현무는 특유의 생동감 넘치는 중계 실력과 남다른 순발력으로 명절 대표 예능의 존재감을 확실히 보여주었다.야외 예능, 스포츠 중계로 에너지를 충전했다면, 이젠 '발라드'로 감성을 채울 차례다. 추석 연휴인 오늘(7일) 정규 방송될 SBS '우리들의 발라드' 3회에선 대중픽 선구안을 가진 전현무의 매끄러운 진행 실력과 진심 가득한 리액션이 다시 한번 빛날 예정이다. 특히, 매회 시청률을 경신하며 상승세를 이어가고 있는 '우리들의 발라드'는 가족들이 한자리에 모여 함께 인생 발라드를 공유하고, 추억을 나누기에 더없이 좋은 프로그램이기에 추석 연휴를 더욱 즐겁게 만들어 줄 것으로 기대를 모으고 있다.이 외에도 MBC '나 혼자 산다', MBC '전지적 참견 시점', KBS2 '사장님 귀는 당나귀 귀', JTBC '톡파원 25시' 등 전현무 표 장수 프로그램들은 기나긴 연휴에 풍성한 콘텐츠로 시청자들에게 보는 재미를 선사해 주고 있다.전현무는 추석 연휴 동안 다채로운 프로그램에서 유쾌한 활약을 펼치고 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr