사진=텐아시아DB

사진=유튜브 채널 '귤멍'

1984년생 가수 겸 배우 남규리가 유튜브 채널 구독자 공약을 지키기 위해 '귤식당' 오픈을 준비 중이다.지난달 28일 남규리 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.14 귤식당 오픈 준비 중 | 열심히 메뉴 개발 중! (feat. 어바웃 박준영 셰프)'이라는 제목의 영상이 공개됐다.남규리는 채널 개설 3개월 만에 구독자 2만 명을 달성한 것에 대해 "짧은 시간에 많은 분께서 사랑해주셨다"며 감사 인사를 전했다. 이어 "1만 명이 넘으면 '귤식당'을 열겠다는 공약을 했는데, 직접 요리한 음식을 대접하고 싶다"고 밝혔다.혼자 모든 요리를 준비하기에는 어려움이 있고, 맛을 보장하기도 쉽지 않다고 판단한 남규리는 박준영 셰프를 초청해 메뉴 선정부터 조리법까지 직접 배우며 도전에 나섰다. 특히, 새벽 촬영에도 집에서 먹고 나갈 만큼 애정을 보이는 '삼겹살'을 메인 재료로 삼았다.남규리는 재료 손질부터 조리 과정까지 차근차근 배워가며 정성을 쏟았고, 그 결과 '삼겹살 토마토스파게티', '마라 크림 현미 리조또', '삼겹살 떡볶이' 등 세 가지 특별 메뉴를 완성했다.영상 말미 남규리는 "11월쯤 '귤멍'에 다시 공지를 드리겠다. 딱 30명을 모실 예정이고, 동반 1인까지 가능하다"며 "저와 함께 맛있는 음식도 드시고 행복한 시간 보내시길 바란다"고 전했다. 이어 "여러분 덕분에 '귤멍'을 하며 너무 행복하고 감사하다. 그때까지 더 좋은 메뉴가 있으면 열심히 개발해, 보내주신 사랑만큼 더 큰 사랑으로 보답하겠다"며 감사의 마음을 전했다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr