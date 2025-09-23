/ 사진=텐아시아DB

/ 사진제공 = KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'

가수 이찬원이 서태후의 일화에 경악했다.KBS 2TV '셀럽병사의 비밀'에서는 '중국 3대 악녀' 서태후의 어마어마한 권력과 탐욕이 소개된다. 중국 청나라 말기 서태후는 인공 호수와 인공 산으로 꾸민 여의도 섬과 맞먹는 어마어마한 넓이의 '이화원'을 화려하게 재건했다. 그는 8개의 후궁 계급 중, 6번째인 '귀인'의 신분으로 들어와 태후의 자리에 올랐고, 황제보다 강력한 권력을 휘둘렀다.서태후는 영국과 청나라 간에 벌어진 '아편 전쟁'의 피난길에서 죽은 황제에 뒤이어 즉위한 '동치제'의 친모로서, 당시 9살이었던 아들의 섭정으로 권력을 얻었다. 하지만 동치제도 병으로 19세에 사망했다. 이후 서태후는 당시 4살이었던 조카 광서제, 그의 죽음 이후에는 더 어린 2살 '푸이'를 황제로 즉위시켰다. 푸이는 청나라의 마지막 황제로, 그의 이야기가 할리우드 영화로 제작되기도 했다. 3명의 황제를 거친 서태후의 권력은 황제 그 이상이었다.서태후는 매 끼니 120가지가 넘는 호화스러운 만찬을 두 입 먹으면 다음 접시로 바꿔가며 식사했다고 알려졌다. 장도연은 "밥상 예절이 전혀 없다"고 고개를 저어 웃음을 자아냈다. 고려대 역사교육과 조영헌 교수는 "좋아하는 음식이 뭔지 감추려고 했다. 좋아하는 걸 알면 그 음식에 뭘 넣을 수도 있지 않냐"며 서태후의 식습관을 설명했다.이에 이찬원은 "진짜 죽기 싫었나 보다..."라며 경악했다. 이런 서태후가 젊음을 유지하기 위해 하루 두 번씩 챙겨 먹는 것이 있었다. 고려 인삼 등 추측이 난무하는 가운데, 이날 게스트로 참여한 문정희는 "힌트는 하얀 액체"라고 설명해 궁금증을 증폭시켰다. 모든 걸 휘두른 청나라 최고 권력자 서태후가 젊음을 위해 마신 '흰 액체'의 정체는 무엇일지, 본 방송에서 공개된다.‘셀럽병사의 비밀’ 서태후 편은 23일(화) 저녁 8시 30분 KBS 2TV에서 공개된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr