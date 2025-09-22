(사진제공: JYP엔터테인먼트)

트와이스가 내달 18일 데뷔 10주년 팬미팅 '10VE UNIVERSE'(러브 유니버스)를 연다.JYP엔터테인먼트는 지난 20일 오후 8시 트와이스 공식 SNS 채널에 '10VE UNIVERSE' 포스터와 함께 2025 팬미팅 개최 소식을 알렸다. 트와이스는 내달 18일 오후 5시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬미팅을 연다.포스터 속 아홉 멤버는 별빛 쏟아지는 우주 공간 속 우주 비행사를 떠올리게 하는 신선한 비주얼로 시선을 모았다. 우주만큼 큰 팬사랑으로 가득할 이번 팬미팅은 팬클럽 선예매 오는 26일 오후 8시부터, 일반 예매는 29일 오후 8시부터 진행된다. '10VE UNIVERSE'에 관한 자세한 정보는 트와이스 공식 SNS 채널에서 확인할 수 있다.2015년 10월 20일 데뷔해 올해 10주년을 맞이하는 트와이스는 2025 팬미팅에 앞서 내달 10일 오후 1시 스페셜 앨범 'TEN: The story Goes On'(텐: 더 스토리 고즈 온)을 발매한다. 지난 20일 한 편의 시트콤 같은 프롤로그 필름에 이어 21일 0시 데뷔 앨범 콘셉트 포토를 오마주한 온라인 커버를 선보였다.한편 트와이스는 최근 넷플릭스 'K팝 데몬 헌터스'(KPop Demon Hunters) OST 앨범에 실린 1번 트랙 'TAKEDOWN (JEONGYEON, JIHYO, CHAEYOUNG)'(테이크다운 (정연, 지효, 채영)), 트와이스 미니 14집 수록 'Strategy'(스트래티지)로 미국 빌보드 메인 차트 '핫 100', 애플 뮤직, 스포티파이 및 영국 오피셜 차트에서 자체 최고 기록을 경신하며 커리어 하이를 찍었다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr