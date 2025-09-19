사진=텐아시아DB

'굿뉴스' 홍경이 일본어 대사 준비 과정을 밝혔다.19일 부산 우동 영화의전당에서 제30회 부산국제영화제 갈라 프레젠테이션에 초청된 '굿뉴스'의 기자회견이 진행됐다. 변성현 감독과 배우 설경구, 홍경, 야마다 타카유키가 참석했다.'굿뉴스'는 1970년 무슨 수를 써서라도 납치된 비행기를 착륙시키고자 한 자리에 모인 사람들의 수상한 작전을 그린 영화. 1970년대 일어난 요도호 사건을 바탕으로 창작됐다.홍경은 엘리트 공군 중위 서고명 역을 맡았다. 그는 "서고명은 실제 있던 인물이 바탕이다. 하지만 많은 부분이 픽션이다. 감독님이 써놓은 이 젊은 인물을 어떻게 알아갈까의 자유가 있었다. 고명이라는 인물을 어떻게 풀어갈까 노력했다"고 말했다.일본어 대사도 소화한 홍경은 "월등하지 않았다고 생각해서 낯간지럽다. 대표님과 PD님이 저에게 충분한 시간을 주셨다"며 "배우로서 프리 프로덕션 기간을 오래 가져갈 수 있다는 건 경험이 없는 저에게는 중요한 요소"라고 말했다. 그러면서 "저에게 충분한 시간을 주셨는데 실력이 비례하지 못해서 낯간지럽다"라며 "좋게 봐주셨다면 감사하다"라고 전했다.'굿뉴스'는 오는 10월 17일 넷플릭스를 통해 정식 공개된다.부산=김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr