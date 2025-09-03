홈 연예가화제 사카구치 켄타로, 훈남의 정석 [TV10] 입력 2025.09.03 23:02 수정 2025.09.03 23:02 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 배우 사카구치 켄타로가 3일 오후 서울 성수동에서 열린 아이아이컴바인드의 신사옥이자 하우스 노웨어의 네 번째 프로젝트 '하우스 노웨어 서울' 오픈 기념 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 김용빈, 여배우도 놀란 피부 비결 "커피·술 안 마셔" ('과몰입') 서정희, '딸 신혼여행 동행' 민폐 오해 해명했다…"사위 권유"('퍼라') '63세' 서정희, 나잇살 고민 "5kg 쪄도 탄산음료는 못 끊어" ('퍼펙트 라이프') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT