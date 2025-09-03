TV텐 바로가기
배우 사카구치 켄타로가 3일 오후 서울 성수동에서 열린 아이아이컴바인드의 신사옥이자 하우스 노웨어의 번째 프로젝트 '하우스 노웨어 서울' 오픈 기념 행사에 참석했다.
사카구치 켄타로, 훈남의 정석 [TV10]
이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr

