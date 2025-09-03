홈 연예가화제 스트레이키즈 필릭스, 무대 밖에서도 완벽 비주얼 [TV10] 입력 2025.09.03 20:09 수정 2025.09.03 20:09 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 글자 크게 글자 작게 TV텐 바로가기 그룹 스트레이키즈 필릭스가 3일 오후 서울 성수동에서 열린 아이아이컴바인드의 신사옥이자 하우스 노웨어의 네 번째 프로젝트 '하우스 노웨어 서울' 오픈 기념 행사에 참석했다. 이승현 기자 lsh87@tenasia.co.kr ADVERTISEMENT © 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지 카카오톡 공유하기 페이스북 공유하기 엑스 공유하기 네이버 공유하기 밴드 공유하기 URL복사 관련기사 한다감, 청천벽력 소식 들었다…"암 유전자 가장 많아"('스타건강랭킹') 안효섭, '케데헌'으로 대박 나더니…국경 넘은 러브콜 쇄도 서정희, ♥6살 연하 남편과 5년째 결혼식 안 했다…"딸 서동주 결혼 때문에 포기"('퍼라') ADVERTISEMENT ADVERTISEMENT