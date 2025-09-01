박해린 / 사진=텐아시아DB

'솔로지옥4' 메기녀 박해린이 영화 '유령의 집' 주인공 캐스팅이 유력하다. 앞서 덱스(김진영)가 남자 주인공으로 발탁된 바, 두 사람이 '타로: 일곱 장의 이야기'에 이어 연기 호흡을 맞추게 될지 주목된다.1일 박해린 소속사 WNY는 "박해린이 '유령의 집' 캐스팅을 제안 받고 긍정적 검토 중이다"라고 밝혔다. 박해린이 제안 받은 역할은 활발하고 밝은 성격의 여주인공 주현 역이다.한일 합작 영화 '유령의 집'은 요시모토 바나나의 단편 소설이 원작으로, 2003년 소설로 첫 발표된 이후 22년 만에 '춘천'을 배경으로 한 일상과 판타지가 교차하는 '미식 로맨스 영화'로 재탄생하게 됐다.박해린은 넷플릭스 '솔로지옥4'에서 이국적인 외모와 시원한 성격의 여자 메기로 등장해 화제를 모았다. 배우로 데뷔 전에는 JTBC 오디션 프로그램 '믹스나인'을 통해 얼굴을 알렸다. 지난해 프랑스 칸 국제시리즈 경쟁 부문에 진출했던 LG U+드라마 '타로: 일곱 장의 이야기'의 '버려주세요 편'에 등장, 떡볶이집 알바생 민구 역을 맡아 덱스와 연기 호흡을 맞춘 바 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr