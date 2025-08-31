사진=SBS '미운우리새끼'

'미운 우리 새끼' 이석훈이 경제권을 모두 아내에게 넘겼다고 밝혔다.31일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 가수 겸 뮤지컬배우 이석훈이 출연했다.올해 결혼 10년 차인 이석훈은 "발레리나 아내를 보고 여전히 설렌다. 그 말을 하면 원성이 쏟아지는데, 여전히 아내 보면 설렌다"며 '사랑꾼' 면모를 제대로 드러냈다.이석훈은 "신비감 유지를 위해 집에서 큰 일 볼 때마다 노래를 틀거나, 부른다"고 밝히며 "아직까지 생리현상을 안 텄다. 단 한 번도 아내 앞에서 한 적이 없다. 초등학생 아이만 텄다"고 말했다.그러면서 "만약 화장실을 써야 하면, 내가 가니까 오지 말라고 한다. 또 화장실 다른 곳 쓰라고 한다"고 강조해 눈길을 끌었다.화장실에서 트는 노래는 발라드라고. 서장훈이 "아래, 윗집은 노래 소리 들리면 '또 이석훈이 화장실 갔구나' 아는 거 아니냐"고 묻자, 이석훈은 "볼륨을 줄이겠다"고 말해 웃음을 안겼다.재방료, 저작권료를 포함한 모든 수입과 경제권을 아내에게 맡겼다는 이석훈은 "아내가 저보다 현명하고 수 계산이 나보다 빠르다"면서 "내가 일하고 아내가 재무, 세무관련 일 다 해주니까 훨씬 편하다"고 전했다."용돈 받는 건 아니다. 내가 쓸 건 다 쓴다"는 이석훈은 '아내가 모르는 비상금' 여부를 묻자 "비상금 없다. 아내가 공인인증서 모든 걸 알고 있다. 숨길 수가 없다"고 이야기했다.이에 신동엽은 "왜 '미우새' 출연료를 현찰로 달라고 했냐"고 짓궂게 놀렸고, 이석훈은 "진짜 오해가 생길 수 있다"며 손사래를 치며 해명해 폭소케 했다.한편, 이석훈은 미스코리아 출신 발레리나 최선아와 2016년 결혼해 슬하에 외동아들을 두고 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr