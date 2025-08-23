/ 사진=텐아시아DB
2014년 슈퍼엘리트 모델 출신 일반인과 이혼한 방송인 탁재훈이 ‘내 멋대로-과몰입클럽’에 출연하기로 결정한 이유를 밝혔다.

TV CHOSUN 신규 예능 ‘내 멋대로-과몰입클럽’(이하 ‘내 멋대로’)이 첫 방송된다. ‘내 멋대로’는 어떤 대상에 몰입하여 살아가는 사람들의 일상을 관찰하는 리얼리티로 누구에게나 하나쯤 있을 법한 ‘과몰입 모먼트’를 포착한다. 이를 통해 일반 관찰 예능에서는 만날 수 없는 색다른 재미와 공감을 안겨줄 것으로 기대된다.

‘내 멋대로’를 위해 예능 천재 탁재훈, 여성들의 워너비 스타 채정안, 레전드 아이돌 유노윤호와 이특, 186만 구독자의 크리에이터 미미미누가 5MC로 뭉쳤다. 여기에 TV CHOSUN ‘미스터트롯3’ 眞 김용빈을 시작으로 베일에 감춰진 게스트들이 출격 예정이다. 이들이 ‘내 멋대로’를 통해 일상 속 어떤 ‘과몰입 모먼트’를 공개할지 방송 전부터 큰 관심을 모으고 있다.

이런 가운데 ‘내 멋대로’ 5MC 중 맏형 탁재훈에게 직접 물어봤다. 자타공인 대한민국 최고의 예능감을 자랑하는 탁재훈이 왜 ‘내 멋대로’의 출연을 결정했는지, ‘내 멋대로’의 어떤 매력이 탁재훈을 사로잡았는지, 5MC의 호흡에 대해서는 어떻게 기대하고 있는지. 탁재훈의 이야기를 듣고 나면 ‘내 멋대로’ 첫 방송에 대한 기대가 더욱 높아질 것으로 보인다.
먼저 탁재훈은 ‘내 멋대로’ 출연 이유에 대해 “‘과몰입클럽’이라는 단어가 주는 느낌이 정말 좋았다”라고 답했다. ‘과몰입클럽’은 ‘내 멋대로’의 부제로, 프로그램의 기획 의도를 직관적으로 보여준다는 반응. 탁재훈은 “무언가 한 가지에 집중하고 몰두한다는 느낌, 이를 통해 굳이 필요하지 않은 여러 생각들을 잊을 수 있다는 느낌이라 정말 좋았다”라고 설명했다.

이어 탁재훈은 “나는 사람이 어떤 한 가지 일에 열중할 때 나오는 여러 현상이 궁금하다. 그것이 우리 프로그램에 잘 담길 것 같다. 우리는 굉장히 복잡한 시대에 살고 있는데 한 가지의 집중하는 사람의 모습을 통해 그 사람의 성향이나 성격, 생활 방식 등을 들여다볼 수 있을 것 같다. 이것이 ‘내 멋대로’의 관전포인트가 될 수 있을 것 같다”라고 말했다. 물론 5MC를 중심으로 한 스튜디오 호흡과 티키타카에 대한 기대도 빼놓을 수 없다고 덧붙였다.

마지막으로 탁재훈은 “아마 지금까지 보지 못한 여러 색다른 장면들이 많이 담길 것 같다”라며 “제가, 또 다른 출연자들이 과연 밖에 나가서 어떤 것에 과몰입하는지 집중해서 봐주시면 더욱 재밌을 것 같다. 많은 관심과 기대, 시청 부탁드린다”라고 예비 시청자들의 시청을 독려했다.

TV CHOSUN ‘내 멋대로-과몰입클럽’은 9월 3일 수요일 밤 10시 첫 방송된다.

김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr

