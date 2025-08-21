사진 = KBS2TV '여왕의 집' 캡처
사진 = KBS2TV '여왕의 집' 캡처
이가령과 함은정의 갈등이 극에 달했다.

21일 7시 50분 방송된 KBS2TV '여왕의 집' (연출 홍석구, 홍은미/극본 김민주)80회에서는 강재인(함은정 분)과 강세리(이가령 분)의 갈등이 그려졌다.

이날 방송에서 강세리는 강재인과 강승우(김현욱 분)이 대화를 나누고 있는 곳으로 가 서류를 던졌다. 강재인은 화면을 보며 강승우에게 "이거 그때 그 폭로 영상 아니냐"고 했고 강승우는 "폭로 월드다"며 "까도까도 뭐가 계속 나오는 것 같다"고 했다.

강세리는 "남 비방하는 허위사실 유포 동양상을 왜 자꾸 다시 보는거냐"며 "여기 회사니까 딴 짓하지말고 업무나 보라"고 했다. 강승우는 강세리를 쳐다보며 "폭로월드 영상 커뮤니티 공지글 올라와서 본거다"며 "모레 2시 그쪽 과거 폭로하겠다고 공지 올라온거다"고 했다.
놀란 강세리는 모니터를 봤다. 강세리는 "미친놈이 정말"이라고 비명을 질렀고 강재인은 웃으며 "이거 뭐 거의 예고 살인이다"고 했다. 옆에서 강승우도 "이정도면 완전 전용 저격수 아니냐"며 "명중률이 완전 100%다"고 하며 비아냥거렸다.

강재인은 "팝콘 좀 사줘야 겠다"며 "강세리 니 덕에 내가 더 크게 웃었는데 미리 고맙다"고 했다. 이어 "이렇게 웃길거면 개그맨을 하지 그랬냐"며 "디자인 보다 더 소질이 있는 것 같다"고 했다. 강세리는 "시끄럽다"고 소리를 질렀지만 강승우는 "그쪽이 더 시끄럽다"며 강재인에게 "우린 회의나 가자"고 했다. 분노에 찬 강세리는 책상을 엎었다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

