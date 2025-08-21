사진 = 'JD1' 유튜브 채널 캡처

정동원이 사우나 사랑을 드러냈다.정동원의 자체 콘텐츠 '정동원 JD1' 유튜브 채널에서는 '아들과 사우나 최초 공개'라는 제목의 영상이 올라왔다.영상에서 정동원은 반려견 테디와 함께 오랜만에 야외에서 신나게 뛰어놀았다. 폭염인 날씨에서 정동원은 "제가 웬만하면 이 날씨에 안 나온다"며 "근데 테디가 보시다시피 살도 너무 쪘고 운동도 시킬 겸 나왔다"고 했다.정동원은 "여름철에 야외 활동 할 때 있잖냐"며 "특히 요즘처럼 폭염이 작열하는 날씨에는 수분과 찜질이 중요하다"고 하면서 요즘 트렌드를 밝혔다. 그러면서 정동원은 반려견과 찜질방으로 갔다. 아기자기하게 꾸며진 찜질방을 보며 정동원은 "사람 찜질방이랑 그냥 똑같다"고 했다.이어 정동원은 반려견의 1kg 감량을 위해 찜질을 한다고 했다. 하지만 반려견은 쉽게 찜질을 하지 못했고 결국 정동원이 직접 시범을 보이며 반려견에 대한 애정을 드러냈다. 이에 정동원은 "원래는 아빠와 아들이 같이 오고 하지 않냐"며 "테디는 제 아들이니까 같이 와서 이쁜 모습 그림 이쁘게 한번 만들어 보려 했다"고 했다.정동원은 추억에 대해 "어렸을 때 아빠랑 같이 가고 한 기억은 많이 없는데 일단 전 원래 사우나를 좀 좋아해서 일주일에 3일은 방문한다"며 "그래도 절 알아보지 않을까 싶은데 이런식으로 세팅을 하면 알아보시는데 아무것도 안 입고 있으면 정말 아무도 모른다"고 했다. 한편 정동원은 지난 2023년 20억 원대 서울 마포구 소재 주상복합을 아파트를 매입했다. 해당 아파트에는 가수 임영웅, 방송인 하하와 별 부부 등이 거주하고 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr