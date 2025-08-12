/ 사진 제공: KBS 2TV 새 토일 미니시리즈

박용우가 마약 밀매 조직 실체 추적에 전력 질주한다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’(연출 송현욱 / 극본 전영신 / 제작 바람픽쳐스, 슬링샷스튜디오)은 가족을 지키고 싶은 학부모 강은수와 두 얼굴의 선생 이경이 우연히 얻은 마약 가방으로 벌이는 위험 처절한 동업 일지를 그린 작품이다.박용우는 극 중 광남경찰서 마약과 에이스 팀장이자 마약 밀매 조직을 추적하는 ‘장태구’ 역으로 분한다. 태구는 냉철한 판단력과 1%의 가능성도 놓치지 않는 집요한 수사력, 범죄를 꿰뚫는 탁월한 육감을 지닌 베테랑 형사다. 폭력 대신 말발로 자백을 받아내는 데 천부적인 그는, 마약 밀매 조직 ‘팬텀’이 잃어버린 마약 가방의 행방을 쫓다 은수와 얽히게 되며 의심의 촉을 곤두세운다.공개된 스틸 속 박용우는 마약 밀매 조직을 추적하는 마약과 에이스 팀장 장태구의 날카로운 형사 본능을 고스란히 드러낸다. 단단히 굳은 표정과 매서운 눈빛 속에서는 잔뼈 굵은 베테랑 형사의 카리스마는 물론, 깊은 고뇌와 의심이 뒤섞인 내면까지 드러나 장태구의 다층적인 매력을 온전히 보여준다. 장태구는 마약 조직 팬텀의 유통 경로 추적 중, 베일에 싸인 제임스의 정체를 의심하기 시작한다. 과연 그의 특기인 육감과 치밀한 두뇌 싸움이 향후 전개에 어떤 파장을 일으킬지 주목된다.제작진은 “박용우 배우는 장태구라는 캐릭터의 냉철한 면모는 물론, 그 속에 숨은 불안함까지 섬세하게 표현하며 극의 완성도의 정점을 찍을 것”이라며 “이영애, 김영광과의 탁월한 연기 호흡에서 비롯된 케미스트리는 강렬한 서스펜스와 짜릿한 카타르시스를 동시에 선사할 테니 많은 기대와 관심 부탁드린다”고 전했다.‘은수 좋은 날’은 로맨스와 스릴러, 액션을 넘나드는 다채로운 장르를 완벽하게 소화한 송현욱 감독과, 밀도 높은 서사와 리얼리티를 겸비한 전영신 작가가 의기투합한 웰메이드 작품이다. 여기에 이영애, 김영광, 박용우를 비롯해 배수빈, 조연희, 황재열 등 탄탄한 배우들이 합류해 하반기 최고 기대작으로 주목받고 있다.KBS 2TV 새 토일 미니시리즈 ‘은수 좋은 날’은 오는 9월 20일(토) 밤 9시 20분 첫 방송된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr