2010년 CEO 한무영과 결혼한 배우 김강우가 '신상출시 편스토랑'의 출연진으로 합류한다.KBS 2TV 예능 '신상출시 편스토랑'(이하 '편스토랑')은 연예계 소문난 맛잘알 스타들이 편셰프에 도전해 자신의 먹고사는 일상을 공개하는 프로그램이다. 현재 '편스토랑'에는 배우 이정현, 이상우, 장신영, 가수 장민호, 김재중, 이찬원 등이 출연해 깜짝 놀랄 요리 실력을 선보이고 있다. 김강우는 오는 15일 방송분부터 모습을 드러낸다.이연복 셰프의 적극적인 추천으로 '편스토랑' 합류를 결심했다는 김강우는 한식, 중식, 양식을 넘나드는 요리 실력을 공개한다. 그뿐만 아니라 배우 한혜진의 언니로도 알려진 동갑내기 아내에 대한 남다른 사랑, 두 사춘기 아들을 둔 아빠의 일상 등을 보여줄 예정이다.'편스토랑' 제작진은 "김강우와의 첫 촬영 이후 함께한 현장 스태프들이 모두 김강우의 매력에 푹 빠졌다. 이렇게 재미있고, 이렇게 따뜻하고, 이렇게 멋진 사람인 줄 몰랐다"라며 "시청자 여러분들도 김강우의 매력에 푹 빠질 것이라 자신한다. 앞으로 많은 관심과 기대 부탁드린다"고 말했다.'편스토랑'은 15일 오후 8시 30분에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr