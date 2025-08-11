사진=유튜브 이하정준호 캡처

사진=유튜브 이하정준호 캡처

사진=유튜브 이하정준호 캡처

정준호, 이하정 부부가 유튜브를 통해 단독주택 내부를 공개했다.10일 유튜브 채널 '이하정준호TV'에는 '인스파이어 스플래시 후기, 마라탕마니아들, 나이트루틴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 영상에서 이하정은 딸과 함께 한 워터파크에 찾았다.워터파크에 들어선 이하정은 "여기에 오전 아홉 시 좀 넘어서 왔는데 사람이 너무 많았다. 여기 베드 같은 다 솔드아웃이었다"고 입을 열었다. 이어 그는 "애들은 간단히 점심을 먹고 놀고 있다. 여기가 되게 괜찮은 게, 처음에는 복잡한가 싶었는데 다 거기서 거기여서 애들이 잘 찾아다닌다"고 말했다.물놀이를 마친 이들은 마라탕을 먹으러 향했다. 이하정의 딸은 마라탕 재료를 고르며 "매운 걸 못 먹어서 0단계를 먹는다"고 말해 웃음을 자아냈다. 식사를 끝낸 이하정은 "정준호 씨가 집에서 기다리고 있다"라며 인천 송도에 위치한 단독주택으로 향했다.집에 도착한 이하정은 "시욱이가 아빠랑 뭘 하고 있다는데 1층에 내려가 봐야겠다"라며 발걸음을 옮겼다. 1층에는 널찍한 거실과 깔끔한 브라운 계열의 소파가 눈에 띄었다. 이하정은 "정 씨 부자 잘 자"라고 말하며 다시 침실로 향했다.앞서 정준호는 유튜브를 통해 인천 송도의 한 골프클럽 안에 100억대 단독주택을 지었다고 밝혔다. 그는 "아이들이 인천 국제학교에 다니기 위해 세컨하우스를 짓게 됐다"며 "차량 6대를 댈 수 있는 지하 주차장과 전면 통창 뷰를 갖췄다"고 설명했다. 실제로 해당 주택이 위치한 단지는 최고 100억 원을 웃도는 매물이 다수 존재하는 고급 주거지로 알려져 있다.정준호·이하정 부부는 2011년 결혼해 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr