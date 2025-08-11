사진제공=킹콩 by 스타쉽

배우 송승헌이 '금쪽같은 내 스타'에서 교통과 경찰 독고철로 분한다.11일 소속사 킹콩 by 스타쉽 측은 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'에서 독고철 역을 맡은 송승헌의 포스터 촬영 현장 비하인드 스틸을 여러 장 공개했다.'금쪽같은 내 스타'는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 이야기를 그려낸 로맨틱 코미디다. 독고철은 한때 잘 나가는 열혈 형사였지만, 뜻하지 않은 사건으로 교통과로 좌천된 인물이다. 극중 송승헌은 자신이 25년 전 대한민국을 뒤흔들고 사라졌던 톱스타 임세라라고 주장하는 봉청자(엄정화 분)를 만나면서 스펙터클한 변화를 맞이할 예정이다.공개된 사진 속 송승헌은 독보적인 비주얼로 눈길을 사로잡는다. 그는 부드러운 미소를 띠고 있는가 하면, 또 다른 사진에서는 봉청자를 의미심장하게 바라보고 있다. 송승헌은 경찰 제복을 완벽하게 소화, 예리한 눈빛까지 드러내며 독고철 다운 면모를 보여준다.송승헌을 비롯해 배우 엄정화, 이엘, 오대환 등이 출연하는 '금쪽같은 내 스타'는 오는 18일 오후 10시 채널 ENA를 통해 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr